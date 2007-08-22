Octopath Traveler 1 et 2 arrivent la Switch 2

Publié le Mercredi 15 juillet 2026 à 09:45:00 par Jérémie Shao

Deux œuvres qui vont sublimer la Switch 2

Pour célébrer dignement le 8e anniversaire de sa célèbre franchise de RPG, SQUARE ENIX annonce l'arrivée d'OCTOPATH TRAVELER et d'OCTOPATH TRAVELER II sur la future Nintendo Switch 2, avec une sortie mondiale fixée au 1er octobre 2026.Déjà écoulée à plus de 7 millions d'exemplaires depuis ses débuts en 2018, la série profite d'une optimisation technique majeure pour cette nouvelle console, offrant une résolution supérieure et une fréquence d'images (FPS) accrue pour une expérience visuelle encore plus saisissante.Les précommandes sont désormais ouvertes sous plusieurs formats :- À l'unité : Disponible en version physique ou numérique pour chacun des deux opus.- En pack (Bundle) : Un lot regroupant les deux jeux, proposé exclusivement au format numérique.Dans Octopath Traveler, laissez-vous transporter sur le continent d'Orsterra, un monde de contrastes mêlant forêts denses, déserts arides et cathédrales enneigées.- Huit héros, huit destins : Choisissez votre protagoniste parmi huit aventuriers aux motivations variées (de la quête de vérité au désir de vengeance) et tracez votre propre chemin à travers une narration non linéaire.- La révolution HD-2D : Découvrez ou redécouvrez la direction artistique unique qui a redéfini le genre, mêlant de sublimes sprites en 2D haute définition à des décors modélisés en 3D.Dans le deuxième opus, partez à la conquête de Solistia, un tout nouveau monde à l'aube de sa révolution industrielle. Totalement indépendant du premier opus, ce second volet est la porte d'entrée parfaite pour les nouveaux venus tout en enchantant les fans de la première heure.- Une nouvelle ère : Incarnez huit nouveaux héros inédits confrontés aux dangers et aux promesses de la modernité.- Un gameplay enrichi : Profitez de combats au tour par tour dynamisés par de nouvelles mécaniques et des interactions inédites entre les personnages.- Une HD-2D sublimée : Des visuels encore plus détaillés et expressifs pour une immersion totale.