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PubliÃ© le Mercredi 15 juillet 2026 Ã 11:00:00 par JÃ©rÃ©mie Shao
1666 Amsterdam, un nouveau carnet de dÃ©veloppeurs
Quand l'Ã¢ge d'or hollandais inspire le jeu vidÃ©oLe studio Panache Digital Games vient de publier le second épisode de son Journal des Développeurs pour son futur jeu d'action-aventure historique, 1666: Amsterdam, imaginé par le célèbre directeur créatif Patrice Désilets. Diffusé sous l'égide de la Nouvelle Lune, ce nouveau chapitre lève le voile sur les secrets de fabrication visuelle du titre.
Pour donner vie à cet univers, l'équipe s'est profondément imprégnée de l'art néerlandais du XVIIe siècle, plongeant au cœur de l'âge d'or hollandais pour façonner une esthétique unique à travers les différentes époques du jeu. Ce carnet de bord montre comment les développeurs ont traduit de véritables chefs-d'œuvre picturaux et des recherches historiques rigoureuses en décors interactifs et immersifs.
Pour les plus impatients, rappelons que le prologue jouable de 1666: Amsterdam est d'ores et déjà disponible gratuitement sur Steam ainsi que sur l'Epic Games Store.
On vous laisse découvrir les visuels et le gameplay :
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