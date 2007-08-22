Fitness Boxing 3 : Your Personal Trainer disponible sur Switch 2

DerniÃ¨res actus

The Mound: Omen of Cthulhu, rÃ©e...

(TEST) Rhythm Paradise Groove (N...

1666 Amsterdam, un nouveau carne...

SNEG ressort 6 classiques Ã  lâ€...

Agent 64: Spies never die, l'esp...

 

PubliÃ© le Jeudi 16 juillet 2026 Ã  09:45:00 par Johanna Goncalves

 

Fitness Boxing 3 : Your Personal Trainer disponible sur Switch 2

Jouer Ã  faire du sport

Développé et édité par Nintendo, Fitness Boxing 3 : Your Personal Trainer est un jeu de sport.
 
Dans ce jeu, vous pourrez développer l’entraînement qui conviendra parfaitement à votre mode de vie. Les exercices proposés sont basés sur des mouvements de boxe que vous devrez reproduire en rythme avec les musiques du jeu. Choisissez votre coach pour qu’il vous convienne le mieux, chacun a une personnalité différente, réglez l’intensité et la durée des entraînements en fonction de vos capacités sportives, débloquez de nouveaux enchaînements au fur et à mesure que vous avancerez dans le jeu ! Mais surtout, prenez du plaisir à faire du sport !
 
Déjà disponible sur Nintendo Switch 1, la version développée pour la Switch 2 amène de nouvelles possibilités de jeu. Vous pourrez ainsi retrouver le mode Score avancé, qui prend en compte la vitesse et le timing de chacun de vos coups ; la fonction Crescendo, qui permettra d’augmenter progressivement l’intensité de l’exercice à chacun de ses tours ; CameraPlay, qui, relié à une caméra USB-C compatible, vous donnera la possibilité de visualiser et corriger votre posture en temps réel, mais aussi GameShare, avec lequel vous pourrez vous connecter jusqu’à 3 joueurs en sans-fil local. Pour finir, les performances et la résolution du jeu ont été améliorées pour sa version Nintendo Switch 2. 
 
Vous pourrez retrouver toutes ces fonctionnalités exclusives à la nouvelle console de Nintendo dans une mise à jour du jeu.
 
Fitness Boxing 3 sort aujourd’hui sur Nintendo Switch 2.
 
On regarde ce que ça donne ensemble ?
 

 

Â 
image

 

 

 

 

Home

 

 

Commentaires

Il n'existe aucun commentaire sur cette actualitÃ©


Ajouter un commentaire

Vous devez Ãªtre inscrit sur le site pour poster un commentaire

Derniers Commentaires

- GTA VI : les prix qui font mal ? par guildem

- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado

- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini

- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ

- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado

- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini

- Ouverture de GamAlive par Wyclef

Articles prÃ©fÃ©rÃ©s

- Casino free spins : les meilleurs bonus avec tours gratuits sans dÃ©pÃ´t

- Meilleur bookmaker hors ARJEL : classement et guide complet 2026 (sans VPN)

- GTA VI en prÃ©commande le 25 juin, mais Ã  quel prix ?

- La saison 14 de Diablo IV arrive

- GTA VI : les prix qui font mal ?

- (TEST) Assassinâ€™s Creed Black Flag Resynced (PC, PS5, Xbox Series)

- (TEST) EA Sports UFC 6 (PS5, Xbox Series)

DerniÃ¨res VidÃ©os

- Once upon a KATAMARI, une version Switch 2 et un nouveau DLC

- Agent 64: Spies never die, quelques nouveautÃ©s

- Solnox - Grimoire of Seasons est disponible sur Steam

- Cozy Grove: Camp Spirit est dÃ©sormais disponible sur PC et consoles

- Farming Camp annonce sa date de sortie

- Denshattack! est disponible sur PC et consoles

- Fitness Boxing 3 : Your Personal Trainer disponible sur Switch 2

Derniers Concours

- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5

- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer

- Une manette Deadpool & Wolverine plutÃ´t gÃ©nÃ©reuse

- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxiÃ¨me partie

- L'Edito du Dimanche

- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone

- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD

56567-fitness-boxing-3-nintendo-switch-2