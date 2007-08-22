- Fitness Boxing 3 : Your Personal Trainer disponible sur Switch 2

PubliÃ© le Jeudi 16 juillet 2026 Ã 09:45:00 par Johanna Goncalves

Jouer Ã faire du sport

Dans ce jeu, vous pourrez développer l’entraînement qui conviendra parfaitement à votre mode de vie. Les exercices proposés sont basés sur des mouvements de boxe que vous devrez reproduire en rythme avec les musiques du jeu. Choisissez votre coach pour qu’il vous convienne le mieux, chacun a une personnalité différente, réglez l’intensité et la durée des entraînements en fonction de vos capacités sportives, débloquez de nouveaux enchaînements au fur et à mesure que vous avancerez dans le jeu ! Mais surtout, prenez du plaisir à faire du sport !

Déjà disponible sur Nintendo Switch 1, la version développée pour la Switch 2 amène de nouvelles possibilités de jeu. Vous pourrez ainsi retrouver le mode Score avancé, qui prend en compte la vitesse et le timing de chacun de vos coups ; la fonction Crescendo, qui permettra d’augmenter progressivement l’intensité de l’exercice à chacun de ses tours ; CameraPlay, qui, relié à une caméra USB-C compatible, vous donnera la possibilité de visualiser et corriger votre posture en temps réel, mais aussi GameShare, avec lequel vous pourrez vous connecter jusqu’à 3 joueurs en sans-fil local. Pour finir, les performances et la résolution du jeu ont été améliorées pour sa version Nintendo Switch 2.

Vous pourrez retrouver toutes ces fonctionnalités exclusives à la nouvelle console de Nintendo dans une mise à jour du jeu.

Fitness Boxing 3 sort aujourd’hui sur Nintendo Switch 2.

On regarde ce que ça donne ensemble ?



Développé et édité par Nintendo, Fitness Boxing 3 : Your Personal Trainer est un jeu de sport.