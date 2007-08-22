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PubliÃ© le Jeudi 16 juillet 2026 Ã 10:00:00 par JÃ©rÃ©mie Shao
Denshattack! est disponible sur PC et consoles
Une sortie pour le moins completLe jeu plonge les joueurs dans un futur à la fois dynamique et sombre. Alors que les ultra-riches se sont abrités sous des dômes équipés de purificateurs d'air, le reste de la population survit dans un désert régi par la loi des gangs. C'est dans ce contexte underground que vous allez devoir affronter des factions rivales et collecter des améliorations pour gravir les échelons. En mêlant l'esprit rebelle de la culture du skateboard aux traditions japonaises, le titre propose une aventure addictive et rythmée où le but ultime est de devenir le meilleur conducteur de train acrobatique du pays.s et développé par Undercoders, Denshattack! débarque aujourd'hui sur PC et consoles.Proposé au prix de 17,99 €, ce titre indépendant très attendu s'accompagne d'offres de lancement attractives. Les joueurs sur Steam bénéficient ainsi d'une réduction de 10 % pendant deux semaines, tandis que les joueurs sur consoles reçoivent un pack de skins de train saisonniers ainsi qu'un habillage exclusif propre à leur plateforme.
Le jeu plonge les joueurs dans un futur à la fois dynamique et sombre. Alors que les ultra-riches se sont abrités sous des dômes équipés de purificateurs d'air, le reste de la population survit dans un désert régi par la loi des gangs. C'est dans ce contexte underground que vous allez devoir affronter des factions rivales et collecter des améliorations pour gravir les échelons. En mêlant l'esprit rebelle de la culture du skateboard aux traditions japonaises, le titre propose une aventure addictive et rythmée où le but ultime est de devenir le meilleur conducteur de train acrobatique du pays.
Il vous met au au défi de repousser les limites de la physique à travers plus de soixante niveaux originaux. Vous devrez faire face à une galerie de rivaux hauts en couleur et accomplir des missions très variées. Le titre propose ainsi un mélange intense de courses de vitesse, de concours de figures acrobatiques et de combats mémorables contre des boss, le tout soutenu par une bande-son survoltée qui donne envie de faire faire un kickflip à votre train.
Pour rythmer ce chaos contrôlé, le jeu s'offre une bande-son menée par Tee Lopes (Sonic Mania), accompagné de compositeurs de légende ayant travaillé sur Splatoon (Ryo Nagamatsu), Jet Set Radio (Richard Jacques) ou encore Daytona USA (Takenobu Mitsuyoshi).
Vous pouvez en découvrir plus avec le launch trailer :
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