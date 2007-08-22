The Mound: Omen of Cthulhu, rÃ©el ou hallucination ?

PubliÃ© le Jeudi 16 juillet 2026 Ã 09:30:00 par JÃ©rÃ©mie Shao

Attention aux friendly fire et team killer

NACON et le studio ACE Team annoncent le lancement de The Mound: Omen of Cthulhu, leur nouveau jeu d'horreur coopératif. Le titre est disponible dès maintenant sur PC, PlayStation™5 et Xbox Series X|S, avec une compatibilité full crossplay.Librement inspiré de la célèbre nouvelle Le Tertre de H.P. Lovecraft, le jeu plonge les joueurs au cœur d'une expédition historique où le danger ne vient pas seulement des monstres, mais aussi de leur propre esprit.Seul ou en escouade jusqu'à 4 joueurs en ligne, vous incarnez des explorateurs espagnols lancés à la recherche d'une cité légendaire et de ses trésors. Avant de vous enfoncer dans une jungle hostile et inexplorée, l'équipe doit choisir un contrat définissant les objectifs de la mission afin d'accumuler des richesses et de rapporter des ressources, mais l'environnement mettra constamment vos nerfs à rude épreuve.Et pourquoi ?Car dans cette jungle, le plus grand danger est invisible. La santé mentale des aventuriers se dégrade au fil de l'exploration, provoquant des hallucinations visuelles et auditives qui modifient directement le gameplay et perturbent l'organisation du groupe. La mort n'offre aucun répit puisque les joueurs éliminés peuvent être corrompus par des forces occultes et se retourner contre leurs propres alliés. Pour survivre, la communication est cruciale grâce à un système de chat vocal spatialisé. La discrétion, l'entraide et la gestion des ressources seront vos seules armes pour espérer rentrer vivants.Le jeu propose huit personnages jouables, dont quatre aventuriers accessibles dès le lancement, à savoir Alonso de la Torre, Leonor, Don Rodrigo de Medina et Fray Gaspar. Ils partagent les mêmes mécaniques et s’avèrent tous particulièrement vulnérables face à la mort.Pour se défendre, les joueurs disposent d’un arsenal d’époque authentique composé d’équipements fragiles et de munitions limitées, tels que des arcs, des arbalètes ou des armes à feu anciennes comme l’arquebuse.L’exploration s’étend sur un total de dix-huit cartes uniques disponibles dès le lancement. Chaque niveau est conçu à la main par le studio pour garantir une atmosphère aussi dense qu'oppressante.Enfin, la progression est directement liée à l'exploration. Afin de débloquer de nouvelles zones de la jungle, l'équipe devra impérativement retrouver les journaux de bord des expéditions passées et réussir à s'extraire avec eux.On vous laisse voir le launch trailer :