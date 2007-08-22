- Solnox - Grimoire of Seasons est disponible sur Steam

Publié le Jeudi 16 juillet 2026 à 11:00:00 par Jérémie Shao

Un roguelike où les saisons dictent vos combats

Le studio indépendant ByteRockers’ Games annonce la sortie de Solnox - Grimoire of Seasons sur Steam, un lancement qui s'accompagne de leur toute première vente éditeur sur la plateforme. Dans ce titre original, les joueurs doivent maîtriser la puissance des saisons pour repousser la corruption et arracher la nature aux griffes de hordes d'ennemis féroces.Se démarquant des roguelikes traditionnels, le jeu ne repose pas uniquement sur la construction du deck parfait. Sur un champ de bataille hexagonal, le positionnement et le timing s'avèrent tout aussi cruciaux que les dégâts infligés, car chaque rune jouée vient modifier la physionomie de l'affrontement.La grande originalité réside dans le cycle des saisons qui change à la fin de chaque tour, obligeant les joueurs à adapter continuellement leur approche. Le printemps récompense ainsi le dynamisme en permettant de piocher une nouvelle rune à chaque ennemi terrassé, tandis que l'été favorise l'agressivité pure en augmentant les dégâts de vos compétences. De son côté, l'automne élargit la portée des déplacements pour offrir de nouvelles options de contournement et de fuite, alors que l'hiver renforce la dimension défensive en octroyant de la protection et en boostant les runes de blocage.Cette mécanique est pimentée par la menace de la "Dernière Saison", une force obscure qui propage sa corruption sur le terrain. Les dalles infectées peuvent rendre jusqu'à deux de vos runes inutilisables, imposant une planification rigoureuse et des choix tactiques cruciaux pour ne pas se retrouver désarmé au pire moment.Fidèle aux codes du genre, le titre invite à tracer sa propre route sur la carte en choisissant entre affrontements directs, boutiques de marchands, événements mystères et zones de repos pour récupérer des forces.Enfin, la progression globale permettra de débloquer au fil des parties trois Gardiens uniques ainsi que six decks de départ différents afin d'expérimenter de nouvelles synergies et stratégies.On vous laisse découvrir le trailer :