- Once upon a KATAMARI, une version Switch 2 et un nouveau DLC

Publié le Jeudi 16 juillet 2026 à 11:30:00 par Johanna Goncalves

Des nouveautés qui font plaisir

Développé par RENGAME et édité par Bandai Namco Entertainment Inc., Once Upon A KATAMARI est un puzzle game d’action et d’aventure.

Dans ce nouvel opus de la série Katamari Damacy, la Terre et les étoiles ont accidentellement été réduites à néant par le roi de tout le Cosmos qui jouait avec un parchemin. Incarnez l’un des 68 cousins ou créez votre propre personnage et faites rouler le katamari à travers les époques pour rassembler les objets et recomposer la voûte céleste. Du Jurassique au Japon historique, en passant par l’ère glaciaire, visiter les niveaux rocambolesques pour corriger cette malencontreuse erreur.

Déjà disponible sur Steam, PS5, Xbox Series et Switch depuis octobre dernier, le jeu arrivera sur Nintendo Switch 2 avec un nouveau DLC le 8 octobre prochain.

Son arrivé sur Switch 2 permet de rajouter de nouvelles fonctionnalités : les joueurs pourront retrouver une fréquence d’images plus fluide, des graphismes améliorés, mais aussi une nouvelle sensation de roulement grâce à la souris de la console.

Le DLC Rolling LIVE Highlights, centré sur le streaming en direct, amènera 10 quêtes supplémentaires ainsi que leur bande son. Les joueurs devront faire grossir leur katamari pour aider le roi à suivre les tendances et à gagner en popularité et tout ça au côté des streamers de la Terre.

En parallèle, de nouvelles éditions ont été prévues : l’Édition standard comprenant uniquement le jeu de base, l’Édition Rolling LIVE Highlight, regroupant le jeu et le DLC du même nom et l’Édition Royal Sound, contenant le jeu, le DLC, les chansons de la série : Face A et B, Dance Dance Remixes et Neo Remixes et qui remplacera l’Édition King of Sound s’arrêtant le 7 octobre prochain.

Également les joueurs de Switch 1 pourront transférer leurs données sur la Switch 2 s’il n’y ont pas déjà lancé une sauvegarde. De plus, ceux jouant déjà au jeu sur la Switch 2, auront accès à une mise à joueur gratuite pour améliorer les performances du jeu et débloquer la nouvelle fonctionnalité exclusive à la console.

N’hésitez pas à regarder le trailer d’annonce ci-dessous !