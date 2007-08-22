Pop Mart tease l’inauguration de son nouveau magasin

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Publié le Jeudi 16 juillet 2026 à 10:45:00 par Johanna Goncalves

 

Pop Mart tease l’inauguration de son nouveau magasin

Plus d’art toy dans la capitale française

imageAvec plus de 630 magasins physiques dans plus de 30 pays, Pop Mart est l’entreprise leader dans la vente d’art toy lié à la pop culture. Créée en 2010, la société est populaire pour sa vente d’objets de créateur à collectionner.
 
Elle ouvrira prochainement un flagship store sur le boulevard Haussmann, dont la date d’inauguration reste pour l’instant encore un mystère.
 
Mais on en sait déjà un peu sur le programme du magasin pour fêter son ouverture : les festivités s’alignant avec le 8e anniversaire de SKULLPANDA, une des franchises très appréciées de la société, une séance de dédicaces sera organisée pour cette occasion et pour tout achat, les visiteurs recevront un cadeau de la licence en édition limitée et dans la limite des stocks, ils pourront aussi retrouver des produits ultra-exclusifs au magasin et en édition limitée, qui seront disponibles à la vente pour le peu de temps de la célébration.
 
Pour en savoir plus et pour vous tenir au courant des annonces, vous pouvez suivre le compte Instagram de l’entreprise : @POPMARTFR.

 

 
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