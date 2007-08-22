- Hot Wheels Infinite Rush sortira le 10 septembre

Publié le Vendredi 17 juillet 2026 à 10:45:00 par Jérémie Shao

Plus tôt que prévu ?

Le célèbre studio de développement de jeux de course Milestone s'associe une nouvelle fois avec le géant du jouet Mattel pour dévoiler la bande-annonce de HOT WHEELS Infinite Rush. Révélé lors du Summer Game Fest 2026, ce jeu de course d'arcade est attendu pour le 10 septembre 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 et PC via Steam, Epic Games Store et Microsoft Store, avec un accès anticipé ouvert dès le 7 septembre pour les plus impatients.Le titre propose aux joueurs de plonger au cœur d'un univers à l'échelle des célèbres modèles réduits, structuré autour de quatre îles dynamiques en monde ouvert que l'on peut parcourir en toute liberté. Les pilotes commenceront leur périple dans les rues urbaines de Wheelswood, une métropole moderne aux gratte-ciels imposants, avant de rejoindre le cadre balnéaire et sauvage de Tentacle Bay, célèbre pour ses plages, ses criques rocheuses et son site archéologique. Le dépaysement sera total avec Gearville, une île désertique et industrielle parsemée de canyons escarpés et de chantiers gigantesques, tandis que Drifty Temples invitera à la glisse dans une ambiance est-asiatique mêlant néons urbains, canaux, cerisiers en fleurs et pagodes anciennes dominées par un dragon de pierre. L'ensemble de ces territoires est connecté par le Launcher, un système de téléportation instantané permettant de naviguer d'un environnement à l'autre en un clin d'œil.Au-delà des simples courses de vitesse, la nouvelle vidéo de présentation met l'accent sur la grande diversité des activités disponibles pour explorer ce monde miniature. Les joueurs pourront se mesurer aux défis Daredevil en interceptant des véhicules spécifiques dans la circulation pour les ajouter à leur garage, ou s'essayer aux missions de livraison de précision où chaque choc endommage la cargaison mais dont la réussite permet de débloquer le modèle transporté. À l'inverse, les épreuves de cascadeur demanderont de semer le chaos en détruisant un maximum d'objets sur le plateau, tandis que les défis touristiques exigeront de prendre des clichés précis de lieux emblématiques sous des angles de vue imposés. La recherche de vitesse pure sera également de la partie avec les courses d'orientation pour rejoindre un point donné sans itinéraire tracé, ainsi que de nombreux ateliers dédiés à l'art du dérapage, de l'accélération et du saut acrobatique. Enfin, d'innombrables objets cachés à travers les îles inciteront les conducteurs à fouiller les moindres recoins de la carte, assurant ainsi une excellente durée de vie.On vous laisse en découvrir plus avec la vidéo :