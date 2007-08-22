- Dino Party, le jeu délirant sortira sur Steam le 14 août

Publié le Vendredi 17 juillet 2026 à 10:30:00 par Johanna Goncalves

Des combats de dinosaure

Jouable de 2 à 4 joueurs, en local ou en ligne, participez à des mini-jeux en tant que dinosaure. Votre but : récolter le plus d’étoiles possibles. Mais durant les 15 minutes de leur durée, chacun des joueurs pourra taper, se protéger des autres ou saboter ses adversaires à l’aide de ses poings.

Vous pourrez jouer dans 35 arènes différentes, comprenant entre autres des paysages gelés, des fosses remplies de lave bouillante ou encore des terrains d’herbes luxuriantes. Pour rajouter du challenge, des événements imprévisibles se manifesteront : une gravité plus faible, des météorites qui tombent du ciel, etc…

Le jeu contient des dizaines de mini-jeux que ce soit du football, le jeu de la patate chaude et bien plus encore. Pour finir, vous aurez la possibilité de débloquer plus de 120 cosmétiques pour personnaliser votre personnage. Vous pourrez modifier les couleurs, les motifs, les accessoires, et même choisir l’espèce de votre dinosaure.

Dino Party sortira sur Steam le 14 août au prix de 12,25 €. Alors n’hésitez pas à découvrir ce jeu délirant et à l’ajouter à votre liste de souhaits !

En attendant, vous pouvez regarder la bande-annonce avec nous !

Développé et édité par le Studio Nachtwerk, Dino Party est un jeu de combat multijoueur.