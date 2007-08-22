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Publié le Vendredi 17 juillet 2026 à 10:00:00 par Jérémie Shao
Drop Loot, un roguelike de type dungeon crawler
Faites tomber les armes, enchaînez les combos et videz le donjon.Le développeur indépendant Reno et l'éditeur Human Qube Games s'associent pour présenter Drop Loot, un titre dynamique qui mélange habilement l'exploration de donjons et la réflexion d'un jeu d'association. Dans ce roguelite singulier, les joueurs doivent faire tomber des paires d'équipements sur un plateau quadrillé afin de déclencher des réactions en chaîne et d'anéantir des hordes de monstres.
Le cœur du jeu repose sur le placement stratégique de vos objets. En associant des épées et des bombes à proximité directe des adversaires, vous leur infligez de lourds dégâts au corps à corps, tandis que les arcs et les sorts magiques vous permettent de frapper à distance. Pour survivre, il faut également penser à sa défense en alignant des cœurs pour récupérer de la vie, des boucliers pour encaisser les assauts, et des pièces d'or pour financer la suite de l'aventure. Plus les groupes d'armes formés sont importants, plus les dégâts grimpent, avec la possibilité d'obtenir des attaques dorées pour doubler la puissance de vos coups. Chaque décision de placement devient alors un calcul crucial entre éliminer une menace immédiate, préserver sa santé ou préparer un combo dévastateur pour la vague suivante.
Entre chaque tour, l'or accumulé peut être dépensé dans des boutiques regorgeant d'améliorations et de pouvoirs cumulables. L'accumulation de ces bonus permet de transformer de simples avantages en véritables stratégies de combat, créant des machines à combos capables de nettoyer le plateau presque automatiquement. Cette puissance ne sera pas de trop face à des ennemis dotés de leurs propres statistiques de vie et d'armure, et des boss aux compétences uniques qui forcent à adapter son équipement en temps réel. Plus vous progressez dans les profondeurs de ce donjon impitoyable, plus le défi s'intensifie, promettant une expérience de jeu toujours plus exigeante à chaque nouvel étage.
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