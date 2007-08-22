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Publié le Vendredi 17 juillet 2026 à 11:30:00 par Johanna Goncalves
Looking for Fael, découvrez le jeu dès maintenant
Un nouveau jeu narratif français à couper le souffleDéveloppé par Swing Swing Submarine, La Poule Noire et ARTE France et édité par ARTE France, Looking for Fael est un jeu de puzzle narratif français.
Les développeurs ont aussi collaboré avec Billie Bird, une artiste suisse francophone, pour composer et interpréter la musique originale du jeu : « Comme un souffle ». Le reste de la bande son a été réalisé par Yann de Cruyssen et elle est disponible sur toutes les plateformes de streaming audio.
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