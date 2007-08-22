- Looking for Fael, découvrez le jeu dès maintenant

Publié le Vendredi 17 juillet 2026 à 11:30:00 par Johanna Goncalves

Un nouveau jeu narratif français à couper le souffle

Tout commence lorsque vous recevez un message vocal de votre colocataire. Il dit s’être perdu dans votre appartement. C’est bizarre alors vous partez à sa recherche. À l’aide du Game Leaf, une console de jeu rétro, des inventions de Fael et des indices qu’il a laissé sur son passage, vous explorerez l’appartement qui se déforme et se multiplie peu à peu alors que votre enquête avance. Durant cette aventure, votre seule alliée est votre réflexion et la réalité elle-même est en train de se tordre.



Les développeurs ont aussi collaboré avec Billie Bird, une artiste suisse francophone, pour composer et interpréter la musique originale du jeu : « Comme un souffle ». Le reste de la bande son a été réalisé par Yann de Cruyssen et elle est disponible sur toutes les plateformes de streaming audio.

Vous pouvez retrouver le jeu dès maintenant sur Steam pour PC et Mac, PS5, Nintendo Switch et Xbox series.

Vous n’allez quand même pas regarder sa bande-annonce sans nous ?



Développé par Swing Swing Submarine, La Poule Noire et ARTE France et édité par ARTE France, Looking for Fael est un jeu de puzzle narratif français.