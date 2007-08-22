- Clive Barker’s Hellraiser: Revival, le journal des développeurs

Publié le Vendredi 17 juillet 2026 à 12:00:00 par Johanna Goncalves

Du sang et des membres détachés

Développé et édité par Saber Interactive, Clive Barker’s Hellraiser: Revival est le prochain opus de la série de jeu d’horreur, d’action et de survie à la première personne.

Dans ce jeu, vous êtes Aidan. Vous avez accidentellement déclenché le rituel de Pinhead et vous vous retrouvez au cœur d’un labyrinthe, rempli d’horreurs, avec votre petite amie Sunny. Servez-vous d’un arsenal d’armes, d’un cube puzzle ou démembrer vous agresseurs pour vous défendre et survivre à l’enfer de ce lieu et à ceux qui le peuple.

Les développeurs ont de nouveau posté une vidéo journale concernant le jeu. Dedans, on y retrouve entre autres la voix de Pinhead, Doug Bradley, mais aussi des nouvelles informations sur les ennemis présents dans cet opus. Vous pourrez faire face au Cenobites, les antagonistes des films Hellraiser, menés par Pinhead et qui ne respectent pas les règles de la moralité ; aux membres de la Scarlet Church, cherchant à entrer en contact avec les Cénobites, mais aussi à contrôler le cube pour créer leur propre paradis corrompu et enfin aux Unworthy, rejetés par Leviathan et qui veulent aussi s’emparer du cube pour s’en servir comme une clé vers leur rédemption. Chacune des factions offrira des expériences de combats différentes.

Le jeu sortira le 8 octobre prochain sur PS5, Xbox series et PC via Steam.

Les précommandes pour les éditions Standard et Deluxe seront bientôt disponibles, mais celles de l’édition Collector sont déjà accessibles. Celle-ci inclut des goodies de la licence et des bonus de l’édition Deluxe comme les skins Labyrinth Pistol et Martyr Sawblade.