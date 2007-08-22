Dernières actus
MXGP 26, le premier visuel du ga...
Call of Duty, on sait enfin l’...
Comment le cinéma panafricain r...
La couverture des paris en direc...
Publié le Mardi 21 juillet 2026 à 10:15:00 par Jérémie Shao
Frostrail, participez à la bêta fermée
Le nouveau jeu des créateurs de Barotrauma lance sa bêta fin août.FakeFish, l'équipe à l'origine de Barotrauma, et l'éditeur Shiro Unlimited annoncent la tenue d'une bêta fermée pour Frostrail, leur FPS coopératif de survie. Cette phase de test débutera le lundi 31 août 2026 à l'occasion du Steam PvE Survival Crafting Fest. Les joueurs souhaitant rejoindre l'aventure sur PC peuvent dès à présent s'inscrire directement depuis la page Steam du jeu, qui figure déjà parmi les cent titres non sortis les plus ajoutés aux listes de souhaits de la plateforme.
Plongés dans un monde post-apocalyptique ravagé par un blizzard perpétuel, les joueurs prennent les commandes d'une imposante locomotive à vapeur. Seul ou en équipe jusqu'à quatre coéquipiers, l'objectif est de traverser des terres désolées en marquant des arrêts stratégiques dans les vestiges de l'ancienne civilisation. L'exploration d'anciens camps miniers, de villages abandonnés ou de voûtes souterraines permettra de récupérer de précieuses vivres, des ressources de construction et des armes puissantes.
Le danger reste toutefois permanent hors du train. La tempête abrite de redoutables créatures appelées Revenants, prêtes à fondre sur les explorateurs trop téméraires. Les affrontements en vue à la première personne s'annoncent particulièrement intenses pour réussir à regagner le véhicule sain et sauf avec son butin.
De retour à bord, le métal et les matériaux récoltés servent à améliorer l'arsenal de l'équipe, tout comme les défenses et le fonctionnement de la locomotive elle-même. Prendre le temps de se soigner et d'optimiser son équipement entre deux arrêts sera indispensable pour faire face à des destinations de plus en plus hostiles.
Frostrail sera disponible en accès anticipé sur PC via Steam au cours du quatrième trimestre 2026, avec une prise en charge de plusieurs langues dont le français.
Vous pouez en découvrir plus avec le trailer :
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- GTA VI : les prix qui font mal ? par guildem
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
Articles préférés
- La saison 14 de Diablo IV arrive
- Dungeons & Dragons: Forgotten Realms, la traduction française arrive
- GTA VI : les prix qui font mal ?
- (TEST) Assassin’s Creed Black Flag Resynced (PC, PS5, Xbox Series)
- (TEST) EA Sports UFC 6 (PS5, Xbox Series)
- Cat Mail CO., le courrier retardé de quelques jours
Dernières Vidéos
- Avengers Doomsday, une bande-annonce et une nouvelle affiche
- ZeroSpace jouable dès maintenant
- Warhammer 40,000 Dawn of War IV, le trailer des Nécrons
- Box Knight sera disponible sur Steam cet été
- Frostrail, participez à la bêta fermée
- MXGP 26, le premier visuel du gameplay
- Call of Duty, on sait enfin l’univers dans lequel le film se situe
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD