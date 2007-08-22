DerniÃ¨res actus
Comment le cinÃ©ma panafricain r...
La couverture des paris en direc...
Casino mobile : les meilleurs ca...
Wilderdark arrive le 3 novembre ...
PubliÃ© le Mardi 21 juillet 2026 Ã 09:45:00 par Johanna Goncalves
Call of Duty, on sait enfin lâ€™univers dans lequel le film se situe
La rÃ©vÃ©lation du Fanatics Fest
En effet, Peter Berg a annoncé lors de la table ronde « Call of Duty in Culture » au Fanatics Fest de New York, que l’action du film se déroulerait dans l’univers de cette série de jeu.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualitÃ©
Ajouter un commentaire
Vous devez Ãªtre inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- GTA VI : les prix qui font mal ? par guildem
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
Articles prÃ©fÃ©rÃ©s
- La saison 14 de Diablo IV arrive
- Dungeons & Dragons: Forgotten Realms, la traduction franÃ§aise arrive
- GTA VI : les prix qui font mal ?
- (TEST) Assassinâ€™s Creed Black Flag Resynced (PC, PS5, Xbox Series)
- (TEST) EA Sports UFC 6 (PS5, Xbox Series)
- Cat Mail CO., le courrier retardÃ© de quelques jours
DerniÃ¨res VidÃ©os
- Avengers Doomsday, une bande-annonce et une nouvelle affiche
- ZeroSpace jouable dÃ¨s maintenant
- Warhammer 40,000 Dawn of War IV, le trailer des NÃ©crons
- Box Knight sera disponible sur Steam cet Ã©tÃ©
- Frostrail, participez Ã la bÃªta fermÃ©e
- MXGP 26, le premier visuel du gameplay
- Call of Duty, on sait enfin lâ€™univers dans lequel le film se situe
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutÃ´t gÃ©nÃ©reuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxiÃ¨me partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD