Call of Duty, on sait enfin lâ€™univers dans lequel le film se situe

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PubliÃ© le Mardi 21 juillet 2026 Ã  09:45:00 par Johanna Goncalves

 

Call of Duty, on sait enfin lâ€™univers dans lequel le film se situe

La rÃ©vÃ©lation du Fanatics Fest

Réalisé et co-écrit par Peter Berg et produit par Parmamount Pictures et Activision, Call of Duty est l’adaptation au cinéma de la célèbre franchise de jeux vidéo du même nom.
 
Dans la série de jeux vendus à plus de 400 millions d’exemplaires en 2023, on suit un soldat qui doit affronter ses ennemis et survivre en temps de guerre. Ceux-ci peuvent être des conflits passé comme la Seconde Guerre mondiale ou alors des conflits contemporains. Et en l’occurrence, c’est le cas des hostilités présentent dans Modern Warfare duquel le film sera adapté.
 
En effet, Peter Berg a annoncé lors de la table ronde « Call of Duty in Culture » au Fanatics Fest de New York, que l’action du film se déroulerait dans l’univers de cette série de jeu.
 
Le film devrait sortir au cinéma le 30 juin 2028.
 
Pour retrouver l’annonce, vous pouvez cliquer ici.
 
Et n’hésitez pas à regarder le teaser d’annonce de sa date de sortie !
 

 

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