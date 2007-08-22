- Box Knight sera disponible sur Steam cet été

Publié le Mardi 21 juillet 2026 à 10:30:00 par Johanna Goncalves

Un roguelike des plus absurdes

Développé et édité par le studio australien We Made A Thing, Box Knight est la première production de celui-ci. Le jeu est un roguelike beat’em up.

En semaine, vous n’êtes qu’un simple employé de bureau, essayant d’atteindre vos jours de repos. Mais dès que le vendredi soir arrive, vous devez vous battre contre le résultat de la toxicité de votre lieu de travail. Les employés heureux ont été corrompus. Vous devenez ainsi le Box Knight, chargé de protéger cet endroit et de vous battre contre les dangereuses créatures qui le peuplent. À l’aide de vos armes en carton, évoluez de salles en salles afin d’atteindre le haut de l’entreprise et de vaincre votre patron, ou échouer et vous retenterez la semaine prochaine.

Vous devrez affronter plusieurs types d’ennemis, fonctionnant tous différemment : certains pourront être attaqués par au-dessus tandis que d’autres exploseront si vous le faites, etc... Apprenez et adaptez vous à chaque situation, récupérez des ressources pour améliorer vos armes et capacités, débloquez de nouveaux équipements, engrangez les améliorations pour avancer plus facilement au prochain essai. Vous pourrez personnaliser votre personnage en débloquant des casques, uniformes, armes et autres éléments. Présenté comme solo lors de la démo, il sera aussi jouable en coopération locale.

Le jeu est prévu pour le 25 août de cette année. Il sortira sur Steam. En attendant, n’hésitez pas à l’ajouter à votre liste de souhaits.

Il sera aussi disponible à la Gamescom 2026 en Allemagne, du 26 au 30 août.

On regarde la bande-annonce ensemble ?

