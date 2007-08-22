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Publié le Vendredi 3 juillet 2026 à 11:00:00 par Johanna Goncalves

 

Cat Mail CO., le courrier retardé de quelques jours

Se relaxer en triant des colis, c’est possible ?

Développé et édité par le studio belge, Maracas Studio, Cat Mail CO. est un jeu cosy, de simulation de bureau de poste quelque peu particulier.
 
Dans ce jeu, vous êtes un chat. Après la disparition du postier précédent, vous vous retrouvez à gérer le bureau de poste de Cat’s Island, enseveli sous des piles de colis. Alors à vous de jouer : un paquet à la fois, triez, organisez et marquez le retard accumulé. Mais pas de panique, vous avez tout le temps que vous voudrez. Et la nuit venue, vous découvrirez peut-être les secrets de certains colis. Cat Mail CO. est jouable en solo ou en coopération jusqu’à 4 joueurs et vous pourrez découvrir son scénario tout en vous relaxant.
 
Le jeu, comptabilisant près de 130 000 entrées en liste de souhaits sur Steam (PC) et 96 % de retours positifs, arrivera finalement avec un peu de retard, le 9 juillet sur la plateforme.

On se repose ensemble devant le trailer ?

 

 

 
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