- Cat Mail CO., le courrier retardé de quelques jours

Publié le Vendredi 3 juillet 2026 à 11:00:00 par Johanna Goncalves

Se relaxer en triant des colis, c’est possible ?

Dans ce jeu, vous êtes un chat. Après la disparition du postier précédent, vous vous retrouvez à gérer le bureau de poste de Cat’s Island, enseveli sous des piles de colis. Alors à vous de jouer : un paquet à la fois, triez, organisez et marquez le retard accumulé. Mais pas de panique, vous avez tout le temps que vous voudrez. Et la nuit venue, vous découvrirez peut-être les secrets de certains colis. Cat Mail CO. est jouable en solo ou en coopération jusqu’à 4 joueurs et vous pourrez découvrir son scénario tout en vous relaxant.

Le jeu, comptabilisant près de 130 000 entrées en liste de souhaits sur Steam (PC) et 96 % de retours positifs, arrivera finalement avec un peu de retard, le 9 juillet sur la plateforme.



On se repose ensemble devant le trailer ?





Développé et édité par le studio belge, Maracas Studio, Cat Mail CO. est un jeu cosy, de simulation de bureau de poste quelque peu particulier.