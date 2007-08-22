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Publié le Vendredi 3 juillet 2026 à 09:45:00 par Cedric Gasperini
Looking for Fael, le nouveau jeu ARTE, sort le 16 juillet
La logique à l'épreuveLooking for Fael est un jeu développé par Swing Swing Submarine et édité par Arte. Initialement prévu pour la fin de l'année dernière, le jeu a été repoussé sans plus de précision. Mais il a désormais une date de sortie : ce sera pour le 16 juillet prochain.
Looking for Fael est un jeu de puzzle en 3D inspiré de jeux tels que Myst, The Witness ou encore Fez et du cinéma fantastique des années 90.
Le jeu débute lorsque nous recevons un inquiétant message téléphonique de Fael, notre colocataire. Ce dernier s’est perdu dans notre propre appartement. En effet, en rentrant chez vous, vous aussi vous retrouvez confrontés à un dédale surréaliste d’appartements dans lequel il faudra s’aventurer si vous désirez découvrir la vérité.
A votre tour, vous devrez vous perdre dans les lieux, explorer, examiner et expérimenter pour tenter d’en découvrir la véritable nature. Chaque détail est important, tout élément du décor peut être un indice.
A l’aide d’une intriguante console rétro nommé GameLeaf vous devrez résoudre de nombreux mystères pour comprendre la logique et les règles de l’univers qui vous entoure et pouvoir peut vous y retrouver. Au fur et à mesure que vous éluciderez la disparition de Fael vous serez amené à vous interroger sur la nature-même de la réalité.
Avec ce jeu, les développeurs souhaitent proposer une expérience nostalgique, fantastique et surréaliste où l’expérimentation est centrale.
Le jeu sort sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch.
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