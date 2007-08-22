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Publié le Jeudi 2 juillet 2026 à 11:15:00 par Jérémie Shao
Wild Wild Eden, à quoi on peut s'attendre ?
Un concurrent pour Palworld et Ark ?Wild Wild Eden est un jeu d'action RPG dans un monde ouvert développé par Magnus Games Studio et édité par SHUEISHA GAMES. Le jeue est attendu en accès anticipé sur Steam pour le début d'année 2027. Elle se distingue par sa direction artistique de tye animé.
Vous incarnez un chef de tribu, et votre but ? Survivre, explorer le vaste monde qu'offre le jeu, et rebatîr une civilisation.
Ayant une faune vaste et varié, la capture de ces derniers devient une mécanique à part entière du jeu et indispensable lors de votre aventure, que ça soit en tant que monture, en tant que familier ou même pour l'automatisation de certains tâches du camp.
Avec un système de reproduction génétique, vous pouvez donner vie à des spécimens uniques trouvable nul part dans la nature et ça peut titiller votre côté de collectionneur(euse), vous poussant à vouloir tous les attraper.
Entièrement jouable en solo ou en CO-OP en ligne, Wild Wild Eden combine contruction libre, gestion de colonie et combats de boss massifs. Un incontournable pour les amateurs de sandbox.
Vous pouvez en découvrir plus avec le trailer officiel et le gameplay trailer :
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