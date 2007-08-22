MineGeon : Renegades, la sortie repoussée à fin juillet

Publié le Jeudi 2 juillet 2026 à 10:30:00 par Johanna Goncalves

Vous minerez un peu plus tard

Dans ce jeu, vous jouez l’un des membres de l’équipe des Renegades. Votre mission est de descendre au cœur de la planète PAIMO, couche par couche afin d’en collecter les ressources et les secrets. Mais ce ne sera pas sans affronter les persistents, Scavengers et plus vous descendrez, plus ce sera compliqué. Jouable seul ou en ligne jusqu’à 2 joueurs, le jeu vous offre pas moins de 6 biomes à explorer. Vous pourrez organiser votre base, combiner des gadgets, des armes et bien plus encore.

Suite à la sortie de la démo sur Steam de MineGeon : Renegades, à l’occasion du Steam Next Fest, le studio à l’origine du jeu a pris la décision de le repousser de 2 semaines afin de prendre en compte les retours des joueurs et de peaufiner le jeu. Il sera donc disponible à partir du 28 juillet sur la plateforme.

En attendant, la démo est toujours disponible.

Vous pouvez aussi regarder le trailer ici



Développé et édité par KickStone Studio, MineGeon : Renegades est un jeu de science-fiction en coopération.