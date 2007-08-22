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Publié le Mercredi 1 juillet 2026 à 11:35:00 par Jérémie Shao
Nivalis Nights, la date de sortie
Des graphismes époustouflantsL'éditeur 505 Games et le studio indépendant ION LANDS (développeur de Cloudpunk) ont officialisé la date de sortie de Nivalis Nights (précédemment appelé Nivalis). Ce simulateur de vie particulièrement attendu sera disponible sur PC via Steam dès le 29 septembre 2026, avant de rejoindre l'Epic Games Store ultérieurement.
Annoncé initialement en 2021,le projet a delandé 5 ans de développement intensif. Marko Dieckmann, directeur créatif chez ION LANDS, a tenu à remercier la communauté pour sa patience face aux nombreux problèmes techniques surmontés par le studio. Neil Ralley, directeur de 505 Games, a également partagé son enthousiasme à l'idée d'ouvrir enfin les portes de cette métropole futuriste au public.
Le jeu propose de retourner dans la cité de Cloudpunk à travers une expérience "slice of life". Il fusionne la profondeur d'un simulateur de gestion et la légèreté des jeux de simulation d'ambiance (cozy games).
On vous laisse découvrir la bande-annonce :
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