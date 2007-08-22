Dernières actus
King in the Mountain disponible ...
Nouveau trailer de Cyberpunk: Ed...
Cinder City : Séoul post-apocal...
Turok: Origins s'offre une nouve...
Publié le Mercredi 1 juillet 2026 à 10:45:00 par Johanna Goncalves
Monopoly : Star Wars Heroes vs. Villains disponible dès maintenant
Un produit dérivé sous forme de jeu vidéo
Le jeu se réinvente en introduisant de nouvelles mécaniques : un système de points d’Influence, récupérés au cours de la partie en achetant des propriétés ou en les améliorant ; des événements déclenchés lors du passage sur la case départ et affectant les points d’Influence des joueurs, une bataille de dés pour déterminer à qui appartient une case lorsque 2 joueurs y sont arrêtés. Mais il est aussi là pour faire plaisir aux fans, en introduisant 22 lieux iconiques de l'univers et 28 héros ou antagonistes que vous pourrez rencontrer au fur et à mesure de vos parties.
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- GTA VI : les prix qui font mal ? par guildem
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
Articles préférés
- Casino free spins : les meilleurs bonus avec tours gratuits sans dépôt
- Meilleur bookmaker hors ARJEL : classement et guide complet 2026 (sans VPN)
- Meilleurs bonus de bienvenue casino en ligne : classement et guide complet en 2026
- Casino en ligne le plus payant : classement et guide complet 2026
- GTA VI en précommande le 25 juin, mais à quel prix ?
- EA Sports FC 26 se met à jour pour la Coupe du Monde
Dernières Vidéos
- Wild Wild Eden, à quoi on peut s'attendre ?
- Lydia et le vaisseau des tempêtes, le 12 août au cinéma
- Dystopicon, un jeu de simulation satirique à paraître
- MineGeon : Renegades, la sortie repoussée à fin juillet
- World of Tanks: HEAT lance sa première saison
- Teenage Sex and Death at Camp Miasma dévoile sa bande annonce et son affiche
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD