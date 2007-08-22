Monopoly : Star Wars Heroes vs. Villains disponible dès maintenant

Publié le Mercredi 1 juillet 2026 à 10:45:00 par Johanna Goncalves

Un produit dérivé sous forme de jeu vidéo

Développé par Behavior Interactive et édité par Ubisoft, Monopoly : Star Wars Heroes vs. Villains est un jeu de stratégie en équipe, multijoueur local ou en ligne, basé comme son nom l’indique sur le Monopoly.



Le jeu se réinvente en introduisant de nouvelles mécaniques : un système de points d’Influence, récupérés au cours de la partie en achetant des propriétés ou en les améliorant ; des événements déclenchés lors du passage sur la case départ et affectant les points d’Influence des joueurs, une bataille de dés pour déterminer à qui appartient une case lorsque 2 joueurs y sont arrêtés. Mais il est aussi là pour faire plaisir aux fans, en introduisant 22 lieux iconiques de l'univers et 28 héros ou antagonistes que vous pourrez rencontrer au fur et à mesure de vos parties.



Il est dès à présent disponible sur PS5, Switch 1 et 2, Xbox series et PC via l’Ubisoft store, l’Epic Games Store et Steam.







Une petite vidéo pour fêter ça ?