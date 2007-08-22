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Publié le Mercredi 1 juillet 2026 à 10:15:00 par Jérémie Shao
Nouveau trailer de Cyberpunk: Edgerunner 2 et date de sortie
La suite tant attendueCD PROJEKT RED a dévoilé une deuxième bande-annonce pour Cyberpunk Edgerunners 2, la suite attendue de la série animée à succès. Se déroulant toujours dans la métropole dystopique du jeu Cyberpunk 2077, cette nouvelle saison adoptera un format d'anthologie :
- Une intrigue totalement indépendante de la première saison.
- Un casting de nouveaux personnages.
- Une immersion brute dans les aspects les plus sombres de la vie d'un "edgerunner".
Le studio a également partagé l'affiche officielle de la série, signée par Ichigo Kanno, Yukiko Kakita et Yuichiroh Tozawa. La série sera diffusée en exclusivité mondiale sur Netflix.
Côté production, la réalisation est confiée à Kai Ikarashi et le character design à Ichigo Kanno. Le scénario est le fruit d'une collaboration entre Bartosz Sztybor, CD PROJEKT RED, et Masahito Otsuka.
Voici le deuxième trailer de Cyberpunk Edgerunners 2 :
Le titre exclusif de la bande-annonce, "You can't run from me" par Rico Nasty est déjà disponible sur toutes les plateformes de streaming musical.
CD PROJEKT RED profitera de l'Anime Expo de Los Angeles (2 au 5 juillet) pour présenter la série au public.
Le vendredi 3 juillet, un panel animé par le créateur de contenu Danny Motta réunira l'équipe du projet : Bartosz Sztybor (showrunner), Saya Elder (productrice exécutive), Kai Ikarashi (réalisateur), et le comédien Nazeeh Tarsha (double le personnage principal nommé "D").
A noter que les spectateurs présents sur place auront le privilège de découvrir le tout premier épisode lors d'une projection exclusive. Cet événement ne sera ni enregistré, ni diffusé en ligne.
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