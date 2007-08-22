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PubliÃ© le Mardi 30 juin 2026 Ã 11:15:00 par Johanna Goncalves
Agricola â€“ the Kingâ€™s Farmer disponible sur PC et Mobile
Devenir fermier en quelques Ã©tapes
Développé par Kann Zaubern, le jeu Agricola – The King's Farmer vous propose de gérer votre lopin de terre. Il faudra le défricher, planter, arroser, récolter, élever des vaches pour produire du lait, gérer les finances, élever des chevaux, partir à la chasse... Vous pourrez vendre votre production, sachant que les marchés sont fluctuants selon les besoins.
Le jeu s'inspire des jeux de gestion des années 80 et 90 sortis sur C64 et Amiga.
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