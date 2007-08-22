Agricola â€“ the Kingâ€™s Farmer disponible sur PC et Mobile

PubliÃ© le Mardi 30 juin 2026 Ã 11:15:00 par Johanna Goncalves

Devenir fermier en quelques Ã©tapes

Sans publicité ni microtransaction, Agricola – the King’s Farmer est dès à présent disponible sur Steam (PC) et GooglePlay (mobile).



Développé par Kann Zaubern, le jeu Agricola – The King's Farmer vous propose de gérer votre lopin de terre. Il faudra le défricher, planter, arroser, récolter, élever des vaches pour produire du lait, gérer les finances, élever des chevaux, partir à la chasse... Vous pourrez vendre votre production, sachant que les marchés sont fluctuants selon les besoins.



Le jeu s'inspire des jeux de gestion des années 80 et 90 sortis sur C64 et Amiga.







On regarde la bande annonce pour fêter ça ?