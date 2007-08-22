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Publié le Mardi 30 juin 2026 à 10:30:00 par Cedric Gasperini
Nightscape, une aventure digne des mille et une nuits
Un peu plus près des étoilesPetit jeu d'aventure indépendant, signé Mezan Studios, le jeu Nightscape sortira sur PC, PS5 et Xbox Series cette année. Il s'agit d'un jeu qui se base surtout sur son atmosphère et ses dialogues, plongeant le joueur dans les anciens contes et anciennes légendes arabes.
Proposé avec des graphismes en 2.5D,
Layla est une jeune femme astronome qui va rencontrer un astre tombé du ciel. Elle va alors essayer de comprendre pourquoi les étoiles chutent.
Elle devra aussi retrouver les étoiles perdues...
Layla va évoluer dans un monde en proie au chaos et va tenter de restaurer l'équilibre des choses. Le tout, accompagnée de son petit bouc domestique...
A découvrir en vidéo.
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