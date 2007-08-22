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Publié le Mardi 30 juin 2026 à 09:30:00 par Cedric Gasperini
Pinbolas, un jeu de babyfoot délirant
On l'offre aux Allemands ?Prévu pour le 16 juillet prochain sur PC, via Steam, Pinbolas est un jeu de baby-foot développé par Nano Knight Studio et édité par Nuntius Games et Vsoo Games.
Une démo est téléchargeable gratuitement si vous voulez essayer le jeu.
Vous allez jouer au mini baby-foot, avec deux rangées de joueurs uniquement. Jouable jusqu'à 4 en local, chaque joueur dirgeant une ligne, vous allez participer à des matchs simples, des championnats...
Différents stades vous attendent et surtout, des matchs rythmés par des règles changeantes en pleine partie : ballons énormes,, balles carées, balles de glace, crabes qui débarquent, sans oublier les fameuses frapppes chargées et autres combos possibles...
Le jeu a l'air sympa et fun.
On se dit que sur Nintendo Switch, ça pourrait le faire aussi...
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