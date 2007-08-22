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Publié le Lundi 29 juin 2026 à 11:30:00 par Johanna Goncalves

 

Wild West Supermarket Simulator disponible sur PC et consoles

Vivre le rêve américain en 1850

Wild West Supermarket Simulator est un jeu de gestion et de simulation de supermarché développé et publié par SunDust.
 
Dans ce jeu, vous incarnez un businessman du 19e siècle au Far Ouest qui se voit confier une boutique abandonnée, dans un environnement déserté après la ruée vers l’or. Votre objectif : rendre sa gloire au vieux commerce que vous venez d’acquérir et à la ville dans lequel il se situe. Pour cela, prenez votre rôle à cœur : gérer les stocks, fixez les prix, remplissez les étagères, embauchez des employés, etc… Vous pourrez aussi participez à des défis de tirs ou encore à des concours de lancer de côte de bœufs.
 
Sorti en accès anticipé depuis août de l’année dernière, il est disponible dès maintenant en version finale sur PC, PS5 et Xbox series.
 
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