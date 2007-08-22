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Publié le Lundi 29 juin 2026 à 10:45:00 par Jérémie Shao
Hunt the Night arrive enfin sur PS5 et Switch
Sortie en boîteHunt the Night est un RPG d'action au style rétro développé par Moonlight Games, en partenariat avec les éditeurs Selecta Play et DANGEN Entertainment.
La version physique de Hunt the Night a été révélée lors du lancement numérique du jeu sur console en début d'année. La version physique, dorénavant disponible, permet aux amateurs de dark fantasy d'ajouter ce jeu et étendre leur collection de boîtes.
Dans le monde agonisant de Medhram, vous incarnez Vesper, membre de l'unité d'élite des Stalkers. Portant le fardeau de la trahison de son père, elle se lance dans une course contre le temps pour briser le cercle vicieux qui condamne l'humanité à l'extinction. Vesper devra traquer les horreurs ancestralesde la Nuit et préserver les dernière braises de la civilisation.
Hunt the Night est accompagné par une bande son immersive et adaptée, où à contribué Hiroki Kikuta, compositeur de Secret of Mana.
On vous laisse découvrir le jeu vidéo :
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