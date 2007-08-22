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Publié le Lundi 29 juin 2026 à 09:30:00 par Cedric Gasperini

 

Top des ventes de jeux vidéo sur Steam

Mais c'est qui ce caméléon meccha ?

Voici comme toutes les semaines le top des ventes de jeux sur Steam. Histoire de voir à quoi les joueurs PC jouent actuellement. On vous le rappelle, Steam reste la plus grosse plateforme de téléchargement légal de jeux vidéo pour PC.

Et en vous rappelant aussi qu'il s'agit du top de la semaine passée et qu'il est établi en fonction des valeurs, pas des unités vendues. Mieux encore : il s'agit du top des ventes en France.

Voici le top :
  1. MECCHA CHAMELEON
  2. Cyberpunk 2077
  3. Counter-Strike 2
  4. Dead by Daylight
  5. Baldur's Gate 3
  6. EA SPORTS FC 26
  7. Steam Deck
  8. The Binding of Isaac: Rebirth
  9. Red Dead Redemption 2
  10. Paralives
  11. Warhammer 40,000: Darktide
  12. Clair Obscur: Expedition 33
  13. War Thunder
  14. Steam Controller
  15. Cyberpunk 2077: Phantom Liberty
  16. Subnautica 2
  17. Total War: WARHAMMER III
  18. Forza Horizon 6
  19. Kingdom Come: Deliverance II
  20. Crusader Kings III

 

 
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