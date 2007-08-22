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Publié le Vendredi 26 juin 2026 à 12:15:00 par Cedric Gasperini
(TEST) The G-Lab Keyz Elite 400 HE, un clavier gamer hyper réactif
Trouble de l'hyper-réactivitéLe constructeur français The G-Lab s'illustre encore avec un nouveau modèle de claviers. Un clavier à switchs HE (Hall Effect) pour plus de réactivité et de précision.
Après, c'est vous qui voyez, hein. Si vous ne voulez pas être précis ni réactif durant vos parties de jeu vidéo, c'est votre problème. Faudra pas venir chouiner si vous vous faites exploser sans cesse.
Et si avec ce genre de clavier, vous continuez à vous faire exploser... bah, ce n'est pas le matériel le problème, c'est vous. Vous êtes nul et puis c'est tout.
Mais sinon, hein, on a donc testé un nouveau clavier...
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