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Publié le Vendredi 26 juin 2026 à 10:45:00 par Cedric Gasperini
Onimusha : Way of the Sword dévoile un nouvel ennemi
Genma doseOnimusha : Way of the Sword est toujours prévu pour le 25 septembre sur PC, PS5 et Xbox Series. Une démo est d'ores et déjà disponible sur toutes ces plateformes. Elle est gratuite.
Onimusha: Way of the Sword vous entraîne à Kyoto au début de la période Edo. La ville est infestée des démons Genma. Miyamoto Musashi, un samuraï qui a en sa possession le gantelet Oni débarque pour affronter ces créatures...
Entre folklore japonais de l'ère Sengoku et décors historiques, le jeu vous demande d'affronter notamment affronter un maître épéiste tiré de l'Histoire japonaise, Sasaki Ganryu, dans le temple de Kyoto, Kiyomizu-dera. Des Genma seront aussi à combattre, du voleur d'âmes Kubi Akari à Daidara, un Genma qui dévore tout sur son passage.
Le jeu est d'ores et déjà en précommande.
Une nouvelle vidéo a également été diffusée. Elle dévoile un Genma, Dohatsu-ten, guerrier ailé venu des profondeurs de l’enfer.
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