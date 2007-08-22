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Publié le Vendredi 26 juin 2026 à 10:15:00 par Cedric Gasperini
Demons' Night Fever, un jeu où il faut mourir
Soyez pourriAnnnocé par Arc System Works lors de son showcase, Demons' Night Fever est un RPG tactique qui sortira sur PC, PS5 et Nintendo Switch cette année. Le jeu est développé par Drecom Co. Ltd.
Dans ce monde étrange, Gigasugoides le Dieu maléfique le plus puissant, a failli assassiner tous les autres Dieux. Un jour, il a soudainement été transformé en bébé... Il active alors un programme de résurrection et c'est un jeune homme solitaire, qui déteste le monde entier, Kyoshiro Jaruyin, qui se retrouve partie intégrante du rituel...
Tous deux vont faire équipe pour détruire les Dieux et le monde.
Sur une grille de combat, vous affrontez des ennemis en leur envoyant vos sbires, qu'il faut sacrifier sans vergogne. Vous pourrez décider de faire mourir vos alliés ou même les offrir en sacrifice pour augmenter votre puissance. Plus vous serez pourri et vicieux, plus vous gagnerez de points que vous pourrez dépenser pour évoluer...
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