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Publié le Vendredi 26 juin 2026 à 10:30:00 par Cedric Gasperini
Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection dévoile un DLC
Une nouvelle histoireOn vous rappelle que le meilleur test de Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection que vous pourrez trouver sur le net se trouve ici.
On vous rappelle que le jeu est vachement bien.
Et on vous apprend qu'un DLC est désormais disponible pour le jeu. Il est accessible dès maintenant sur Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox X|S et PC (Steam). Les joueurs qui possèdent les éditions Deluxe et Premium Deluxe de Monster Hunter Stories 3 l'obtiennent directement.
Ce DLC s'intitule « Histoire secondaire supplémentaire : Rudy », et va vous permettre de découvrir les origines du Felyne royal et de ses ancêtres. Rudy se retrouve par hasard face à Navirou, le Felyne légendaire qui a autrefois sauvé le monde dans Monster Hunter Stories.
Ce sera l'occasion de rencontrer Le Nergigante, un puissant dragon ancien.
En même temps que le DLC, une mise à jour gratuite débarque et propose un niveau de difficulté supplémentaire. Si vous avez terminé le jeu en mode Difficile, se débloque alors la version « monstre royal » de presque toutes les créatures du jeu, y compris les monstres envahisseurs et les dragons anciens calamiteux.
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