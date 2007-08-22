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Publié le Vendredi 26 juin 2026 à 09:30:00 par Cedric Gasperini
Xbox augmente sérieusement ses prix
Dur d'être un joueur de nos jours...Normalement, au fil des ans, le prix des consoles baisse... et bien pas cette génération. Après l'augmentation récente de la PS5, c'est au tour de Microsoft d'augmenter le prix de ses Xbox Series, partout dans le monde.
Le prix des mémoires et des disques durs ayant fortement augmenté (plus que doublé), les fabricants se retrouvent obligés d'ajuster leurs prix pour ne pas perdre de l'argent.
On apprend donc que dès le 1er août prochain, la Xbox Series 512 Go se mange 100 € d'augmentation dans la tronche.
La Xbox Series 1 To se mange 150 € d'augmentation.
La Xbox Series 2 To est arrêtée.
Dépêchez-vous d'en acheter une, donc, avant de prendre cette augmentation dans les dents : y'a quand même Halo et Gears of War qui arrivent...
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