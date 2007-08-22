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Publié le Jeudi 25 juin 2026 à 12:00:00 par Cedric Gasperini
(TEST) The Drifter (PC, Nintendo Switch)
Un amour de SDFOn a tous rêvé un jour d'être un SDF... euh... non, enfin... bon... mais un SDF héros, non ? Non plus ? En tout cas, The Drifter est l'un de ces jeux qui, si vous aimez les point'n click, va vous réconcilier avec le genre.
Une scénario admirable, une réalisation aux petits oignons et une adaptation sur Nintendo Switch vraiment réussie.
La critique est unanime, le jeu est excellent.
Restait à savoir si, en tant que fan du genre, j'allais me rallier à la masse ou faire dissoner ma voix...
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