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Publié le Vendredi 26 juin 2026 à 11:30:00 par Cedric Gasperini
Enshrouded arrive en version finale le 15 octobre
A jouer entre amisEnshrouded est un RPG d'action-survie en coopération développé par Keen Games.
Le jeu permet à 16 joueurs de jouer en coop de construire de nombreux bâtiments et infrastructures. Il se déroule sur le continent d'Embervale, où vous incarnez Flameborn, l'un des derniers survivants d’une race de puissants guerriers. Alors qu'un brouillard maléfique envahit les terres, vous allez vous lancer dans une aventure épique pour sauver votre Royaume et affronter d'innombrables dangers.
Sorti en accès anticipé il y a plus de deux ans, le jeu Enshrouded arrive en version finale le 15 octobre prochain.
Il sera disponible sur PC et PS5.
La version Xbox Series est toujours en développement et arrivera, quant à elle, au printemps 2027.
Une petite vidéo pour annoncer cette date de sortie ?
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