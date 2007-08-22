Ice Fishing : avis, RTP et démo (2026)

Publié le Jeudi 23 juillet 2026 à 09:29:59 par (Exterieur)

Ice Fishing est un jeu live d'Evolution lancé le 6 août 2025, après sa présentation à l'ICE Barcelona de janvier 2025. Il reprend le format de la roue d'argent (53 segments) avec un RTP de 97,10 % sur les paris Leaf et un gain maximal de 5 000x la mise. Trois jeux bonus thématiques, Lil' Blues, Big Oranges, Huge Reds, distinguent le titre de Crazy Time ou Monopoly Live.

Ice Fishing en bref

Ice Fishing est un jeu live d'Evolution au format roue d'argent, sans rouleaux ni lignes de paiement.

Caractéristique Détail Éditeur Evolution Type Jeu live (game show), roue à 53 segments Date de lancement 6 août 2025 (présenté à l'ICE Barcelona en janvier 2025) RTP optimal 97,10 % (paris Leaf 1 et Leaf 2) RTP paris bonus 95,17 % à 95,69 % (94,55 % au-delà du plafond) Gain maximal 5 000x la mise, plafonné à 500 000 € par tour Volatilité Moyenne sur Leaf, élevée sur les paris bonus Jeux bonus 3 (Lil' Blues, Big Oranges, Huge Reds) Multiplicateurs roue 3x à 10x sur Leaf, 2x à 10x sur segments bonus Mise minimale 0,10 € Mise maximale 10 000 € (Leaf), variable sur paris bonus Durée de pari 8 à 15 secondes par tour Compatibilité HTML5, navigateur mobile et desktop Mode démo gratuit Limité (jeu live), mode spectateur sur certains opérateurs

Ice Fishing, slot ou jeu live ?

Ice Fishing est un jeu live de type roue de la fortune, plus proche de Dream Catcher ou Crazy Time que d'une slot. Il n'a ni rouleaux, ni lignes de paiement, ni symboles : seulement une roue à 53 segments et une canne à pêche. Un présentateur anime chaque tour depuis un studio Evolution.

Voici les différences concrètes entre les deux formats :

Slot vidéo : rouleaux animés, lignes de paiement, résultat généré par RNG, mode démo gratuit généralement disponible.

Ice Fishing : roue virtuelle à 53 segments tournée par un hôte live, résultat généré par RNG certifié, mode démo limité au spectateur.

Les deux reposent sur un générateur de nombres aléatoires, chaque tour est indépendant du précédent.

Où jouer à Ice Fishing ?

Ice Fishing se joue exclusivement sur des casinos licenciés à Curaçao ou par la Malta Gaming Authority (MGA).

Casino Licence Ice Fishing disponible Wildzy Curaçao Oui SpinBoss Curaçao Oui Gambiva Curaçao Oui VipLuck Curaçao Oui

Comment jouer à Ice Fishing ?

Ice Fishing repose sur un principe simple : miser sur un segment de la roue avant qu'elle ne s'arrête.

Ouvre le jeu : section Game Shows ou Casino Live de l'opérateur.

Choisis ton pari parmi cinq options : Leaf 1, Leaf 2, Lil' Blues, Big Oranges ou Huge Reds.

Place tes jetons : tu peux miser sur plusieurs segments simultanément, ou utiliser l'option « All Bonuses » pour couvrir les trois paris bonus d'un coup.

Observe les multiplicateurs : après la clôture des paris, le système applique aléatoirement des multiplicateurs (3x à 10x sur Leaf, 2x à 10x sur les bonus) à certains segments.

Attends le résultat : l'hôte lance la roue. Si elle s'arrête sur un segment misé, tu encaisses ; si elle s'arrête sur un segment bonus que tu as joué, le mini-jeu correspondant démarre.

La fenêtre de pari dure 8 à 15 secondes selon l'opérateur. À ce rythme, un joueur peut enchaîner 40 à 60 tours par heure.

Les paris Leaf

Les segments Leaf constituent la base du jeu et offrent le meilleur RTP. Leaf 1 et Leaf 2 occupent 23 segments chacun, soit 46 des 53 segments de la roue. Ils paient à 1:1, mais un multiplicateur aléatoire peut porter le gain jusqu'à 9:1 (un multiplicateur 10x moins la mise initiale). La mise va de 0,10 € à 10 000 €. C'est le pari à privilégier pour des sessions longues à faible variance.

Les paris bonus (Lil' Blues, Big Oranges, Huge Reds)

Les trois paris bonus déclenchent un mini-jeu de pêche si la roue s'arrête sur le segment correspondant. Seuls les joueurs ayant misé sur ce segment participent au bonus.

Pari bonus Segments Multiplicateurs Mise max Lil' Blues 4 3x à 100x 2 500 € Big Oranges 2 4x à 200x 1 000 € Huge Reds 1 10x à 500x 500 €

La mise minimale reste de 0,10 € sur les trois. Plus le multiplicateur potentiel est élevé, plus le segment est rare et plus la mise maximale est basse.

Les multiplicateurs aléatoires

Avant chaque spin, le système distribue aléatoirement des multiplicateurs sur la roue via RNG certifié. Sur les segments Leaf, ils valent 3x, 4x, 5x, 7x ou 10x et s'appliquent directement au gain instantané. Sur les segments bonus, ils valent 2x à 10x et multiplient la valeur de tous les poissons pêchés pendant le mini-jeu. C'est ce cumul qui rend le gain maximal possible : un Huge Reds avec multiplicateur 10x sur un poisson à 500x atteint les 5 000x.

RTP et probabilités sur Ice Fishing

Les segments Leaf offrent le RTP le plus élevé du portefeuille game show d'Evolution, tandis que les paris bonus sacrifient ce retour contre un potentiel de gain bien supérieur.

Type de pari Segments Probabilité par tour RTP Leaf 1 23 ~43,4 % 97,10 % Leaf 2 23 ~43,4 % 97,10 % Lil' Blues 4 ~7,5 % 95,69 % Big Oranges 2 ~3,8 % 95,45 % Huge Reds 1 ~1,9 % 95,17 %

Les segments Leaf couvrent ensemble 86,8 % de la roue, ce qui explique leur fréquence de sortie élevée et leur faible variance. À l'inverse, Huge Reds n'occupe qu'un seul segment : il sort en moyenne une fois tous les 53 tours.

Deux points méritent attention pour interpréter ces chiffres :

RTP ≠ gain garanti : 97,10 % signifie qu'à très long terme, le jeu reverse théoriquement 97,10 € pour 100 € misés. Sur une session, l'écart peut être large dans les deux sens.

L'écart Leaf/bonus reste modéré : moins de 2 points séparent le meilleur du pire RTP de base. La vraie différence se joue sur la volatilité, pas sur le retour théorique.

RTP réel et le piège du plafond de gain

Ice Fishing plafonne le gain à 500 000 € par tour. Ce plafond, peu visible, transforme le RTP réel de certains paris dès que la mise dépasse un seuil précis.

Le principe : le gain maximal affiché est de 5 000x la mise. Mais ce multiplicateur ne s'applique pleinement que si le résultat reste sous 500 000 €. Au-delà, le gain est tronqué, et le RTP théorique s'effondre.

L'exemple le plus parlant concerne Huge Reds. Une mise de 500 € avec un gain maximal de 5 000x rapporterait 2 500 000 €. Mais le plafond la ramène à 500 000 €, soit un gain réel de 1 000x au lieu de 5 000x. Le retour théorique chute alors à 94,55 %.

Mise sur Huge Reds Gain max théorique (5 000x) Gain réellement versé RTP appliqué 100 € 500 000 € 500 000 € 95,17 % 200 € 1 000 000 € 500 000 € (tronqué) 94,55 % 500 € 2 500 000 € 500 000 € (tronqué) 94,55 %

Le seuil critique se situe à 100 € sur Huge Reds. C'est le montant exact où une mise avec multiplicateur 10x et poisson 500x atteint pile 500 000 €, le RTP de 95,17 % étant alors préservé. Toute mise au-delà perd plus d'un point de retour théorique sans aucune contrepartie : le gain maximal versé reste figé à 500 000 €.

La conséquence pratique est nette : sur Huge Reds, miser plus de 100 € n'augmente jamais le gain plafond, mais détériore systématiquement le RTP. Le pari optimal s'arrête donc à ce seuil.

Résultats, historique et prédictions de jeu

La plupart des casinos Evolution affichent les 20 à 50 derniers tours sous forme d'icônes colorées. Ce tableau, parfois appelé « score », n'est qu'un journal des résultats récents. Il n'indique pas le résultat du prochain tour.

Le jeu repose sur un RNG certifié : chaque tour est un événement totalement indépendant, sans mémoire des précédents. Les probabilités sont fixes à chaque spin :

Leaf : environ 87 % de chance de sortie.

Lil' Blues : environ 7,5 %.

Big Oranges : environ 3,8 %.

Huge Reds : environ 1,9 %.

Ces probabilités ne changent jamais, quel que soit l'historique. Si Huge Reds n'est pas sorti depuis 100 tours, sa probabilité au tour suivant reste de 1,9 %. Aucune application, aucune méthode et aucun « hack » ne peut prédire ou influencer un résultat.

Ice Fishing sur mobile

Ice Fishing est conçu en HTML5 et fonctionne directement dans le navigateur d'un smartphone ou d'une tablette, sans téléchargement ni application à installer. Le flux vidéo du présentateur en direct s'adapte à la taille de l'écran, sur iOS et sur Android, et l'interface de mise reste lisible en mode portrait comme en paysage.

Le format se prête bien au jeu mobile. Les tours durent 8 à 15 secondes, les commandes de pari sont regroupées en bas de l'écran, et le résultat s'affiche immédiatement, sans animation longue à charger.

Deux points influencent le confort sur mobile :

La connexion : le streaming live d'un jeu Evolution demande un débit stable. Une connexion 4G ou Wi-Fi correcte évite les micro-coupures pendant un bonus, en particulier lors des séquences de pêche.

La fenêtre de pari : elle est courte (8 à 15 secondes). Sur un petit écran, il vaut mieux préparer sa mise à l'avance pour ne pas manquer la clôture des paris.

Ice Fishing en démo et en argent réel

Ice Fishing étant un jeu live, il n'existe pas de démo gratuite classique comme sur une machine à sous : le jeu se déroule en direct avec un présentateur réel. Certains opérateurs proposent toutefois un mode spectateur, qui permet d'observer les tours et de comprendre les mécaniques (paris, multiplicateurs, bonus) sans miser.

Dans tous les cas, les gains obtenus hors argent réel ne sont pas retirables. Pour jouer à Ice Fishing en argent réel, il faut un compte sur un casino en ligne proposant Evolution, un dépôt, puis l'accès au jeu dans la section Casino Live ou Game Shows.

Stratégies selon ton profil

La répartition des mises influence la volatilité et le RTP global de la session.

Profil Répartition type des mises Volatilité Pour qui Prudent 80 à 100 % sur les segments Leaf Faible Découvrir le jeu ou jouer sur la durée, avec des gains fréquents mais modestes et un RTP maximisé (97,10 %) Équilibré 50 % Leaf, 30 % Lil' Blues, 15 % Big Oranges, 5 % Huge Reds Moyenne Le compromis le plus courant : RTP correct, participation aux mini-jeux, montées de gains occasionnelles Chasseur de jackpot 20 % Leaf, 30 % Lil' Blues, 30 % Big Oranges, 20 % Huge Reds Élevée Viser les gros multiplicateurs, avec des périodes sèches longues et une bankroll solide requise

Ice Fishing vs Crazy Time vs Monopoly Live

Les trois titres d'Evolution partagent le format roue d'argent, mais diffèrent par leur volatilité, leur gain maximal et leur structure de bonus.

Critère Ice Fishing Crazy Time Monopoly Live Lancement Août 2025 Juillet 2020 2019 Segments 53 54 54 RTP optimal 97,10 % 96,08 % 96,23 % Gain maximal 5 000x 20 000x Élevé (via Chance / 4 Rolls) Nombre de bonus 3 4 2 Volatilité Moyenne (Leaf) Élevée Moyenne à élevée Rythme de pari 8 à 15 s ~20 s Plus lent Mode démo Non Non Non Profil Le rythme nerveux Le chasseur au gros multiplicateur Le format plus posé

Notre avis

Ice Fishing réussit son pari : moderniser le format roue d'argent avec un rythme nerveux et un RTP supérieur à ses aînés. Sur le pari Leaf, ses 97,10 % en font l'un des meilleurs jeux live d'Evolution en termes de retour théorique. Le thème arctique et les trois bonus de pêche apportent une vraie variété visuelle face à Crazy Time ou Monopoly Live.

Nous apprécions particulièrement la transparence de sa structure : probabilités fixes, multiplicateurs visibles avant le spin, historique consultable. Le format « quick hit » convient aux joueurs qui veulent de l'action immédiate sans attendre l'animation de rouleaux.

Nous retenons ses points forts et ses limites :

Points forts : meilleur RTP du genre sur Leaf (97,10 %), volatilité maîtrisée sur le pari principal, trois bonus distincts, présentation soignée.

Limites : gain maximal de 5 000x bien inférieur aux 20 000x de Crazy Time, plafond de gain qui pénalise les grosses mises sur Huge Reds, absence de démo classique, rythme rapide qui peut accélérer les pertes.

Notre verdict : Ice Fishing est un excellent choix pour qui privilégie un bon RTP et un jeu rapide, mais les chasseurs de jackpot extrême resteront sur Crazy Time. Le seul vrai piège à éviter reste de dépasser 100 € sur Huge Reds.

FAQ

Ice Fishing est-il une machine à sous ?

Non. C'est un jeu live de type roue de la fortune, sans rouleaux ni lignes de paiement. Le mot « slot » est employé par habitude, mais le format est plus proche de Crazy Time ou Dream Catcher.

Quel est le RTP d'Ice Fishing ?

Le RTP optimal est de 97,10 % sur les paris Leaf 1 et Leaf 2. Les paris bonus descendent entre 95,17 % et 95,69 %, et jusqu'à 94,55 % au-delà du plafond de gain.

Quel est le gain maximal ?

Le gain maximal est de 5 000x la mise, plafonné à 500 000 € par tour. Il s'atteint avec un Huge Reds combinant un multiplicateur de roue 10x et un poisson à 500x.

Peut-on jouer à Ice Fishing gratuitement en démo ?

Il n'a pas de démo gratuite classique. Certains casinos proposent un mode spectateur pour observer sans miser, et quelques-uns un mode d'entraînement en crédits virtuels, mais sa disponibilité varie selon l'opérateur. Les gains hors argent réel ne sont jamais retirables.

Ice Fishing est-il fiable ou une arnaque ?

Ice Fishing est développé par Evolution, un éditeur coté en bourse et reconnu. Le jeu s'appuie sur un RNG certifié, affiche ses probabilités et son RTP, et conserve un historique des résultats consultable. Ce n'est pas une arnaque, mais comme tout jeu d'argent, il repose sur le hasard et doit se jouer avec un budget maîtrisé, sur un casino en ligne réglementé.

Ice Fishing est-il légal en France ?

Le jeu est accessible sur des casinos offshore licenciés à Curaçao ou par la MGA.

Peut-on prédire les résultats d'Ice Fishing ?

Non. Chaque tour est généré par un RNG certifié, indépendant des précédents. Aucune application, aucun « hack » et aucune méthode ne peut prédire un résultat.

Pourquoi ne faut-il pas miser plus de 100 € sur Huge Reds ?

Au-delà de 100 €, le plafond de 500 000 € tronque le gain et le RTP chute à 94,55 %. La mise n'augmente plus le gain maximal versé, mais détériore le retour théorique.

Combien de tours peut-on jouer par heure ?

Entre 40 et 60 tours par heure, la fenêtre de pari durant 8 à 15 secondes. Ce rythme rapide exige une gestion stricte de la bankroll.

Peut-on jouer à Ice Fishing sur mobile ?

Oui. Le jeu fonctionne en HTML5, directement dans un navigateur mobile ou desktop, sans téléchargement d'application. L'interface et le flux live s'adaptent aux écrans iOS et Android, à condition d'une connexion stable pour le streaming.

Quel pari choisir pour débuter ?

Les paris Leaf, qui offrent le meilleur RTP et la plus faible volatilité. Ils permettent des sessions longues avec des gains fréquents mais modestes.