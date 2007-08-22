Haikyu!! Fly High fête ses 1 ans

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Publié le Jeudi 23 juillet 2026 à 12:00:00 par Johanna Goncalves

 

Haikyu!! Fly High fête ses 1 ans

Un anniversaire à ne pas manquer

Développé et édité par Garena, Haikyu!! Fly High est un jeu mobile dans l’univers de l’animé du même nom. Il est sorti en juillet 2025.
 
Dans ce jeu centré sur le volley-ball, vous pourrez construire l’équipe de vos rêves en rassemblant des personnages de différentes équipes, participer à des matchs époustouflants avec des graphismes 3D immersifs et des animations de smashs épiques ou encore jouer à des mini-jeux sur ou en dehors du terrain.
 
À l’occasion du premier anniversaire du jeu, les développeurs ont pensé à tout un tas de surprise pour vous faire plaisir. Du 22 juillet au 19 août, vous pourrez retrouver un nouveau mini-jeu, 2 personnages de sport d’hiver (SP) en édition limitée, venu du Lycée Kamomedai qui seront à débloquer, 2 joueurs UR offerts en participant aux événements liés, des récompenses de connexion journalière, jusqu’au 5 août, incluant des tickets de recrutement UR/SP et des cadres et fonds d’écrans exclusifs pour l’occasion.
 
Profitez-en, ce n’est pas tous les jours que ça arrive !
 
Et n’hésitez pas à aller regarder la vidéo promotionnelle de cet anniversaire.
 

 

 
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