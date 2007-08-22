LIFTED disponible dès maintenant sur Steam

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Publié le Jeudi 23 juillet 2026 à 10:45:00 par Johanna Goncalves

 

LIFTED disponible dès maintenant sur Steam

Voyager à travers le temps pour conclure

Développé et édité par Adventure Works L. L. C., LIFTED est un puzzle-platformer.
 
Dans ce jeu, vous jouez Ari Buktu, un étudiant fainéant. En suppliant le professeur Raventhorpe pour avoir des points supplémentaires, vous ne vous attendiez pas à devoir voyager à travers les époques à la rechercher de la légendaire tiare pour aider le professeur à courtiser la femme qu’il aime. Promenez-vous dans l’Egypte de 1818, sur les îles pirates ou encore dans les anciennes civilisations mayas, grâce à la machine à voyager dans le temps du professeur. 
 
Dans cette aventure comique, résolvez des puzzles, évoluez dans les époques ou encore échappez aux fauteurs de troubles les plus connus de l’histoire afin de trouver le trésor. LIFTED est inspiré des blockbusters des années 80 et donne au joueur la sensation d’être dans un film d’animation pour enfant.
 
Le jeu est disponible dès maintenant sur PC via Steam. Des versions PS5 et Nintendo Switch 2 sont aussi prévues, mais n'ont pas encore de date de sortie.
 
En attendant, n’hésitez pas à regarder le trailer avec nous !
 

 

 
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