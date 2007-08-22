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Drop Loot a enfin sa page Steam
Publié le Jeudi 23 juillet 2026 à 11:00:00 par Jérémie Shao
Frostrail commence sa bêta fermée le 31 août
Toujours pas d'info pour la date de sortieFakeFish, l'équipe à l'origine de Barotrauma, et l'éditeur Shiro Unlimited annoncent le lancement d'une bêta fermée pour leur FPS de survie Frostrail. Celle-ci débutera le 31 août 2026. Les joueurs souhaitant tenter l'aventure peuvent s'inscrire dès aujourd'hui directement depuis la page Steam du titre.
Plongés dans un univers post-apocalyptique dévasté par une tempête de neige éternelle, les joueurs prennent les commandes d'une imposante locomotive. Seul ou en équipe jusqu'à quatre survivants, l'objectif est de sillonner les terres gelées et d'explorer les vestiges du monde d'avant. Les haltes dans d'anciens camps miniers, des villages abandonnés ou des bunkers souterrains permettront de mettre la main sur des vivres, des ressources de construction et des armes redoutables.
Les expéditions hors du véhicule doivent cependant être rapides : le blizzard abrite les Revenants, d'affamées créatures prêtes à fondre sur les explorateurs imprudents. Les affrontements en vue à la première personne s'annoncent intenses pour réussir à regagner le train en sécurité.
De retour à l'abri, les matériaux récoltés servent à améliorer l'équipement de l'escouade ainsi que les systèmes de défense et de fonctionnement du train. Il sera primordial d'exploiter ces moments de repos pour se soigner, fabriquer du matériel et préparer la prochaine escale, s'annonçant à chaque fois plus dangereuse.
Voici son trailer :
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