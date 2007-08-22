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Publié le Jeudi 23 juillet 2026 à 11:45:00 par Jérémie Shao
Arkheron, dernière chance pour participer à la bêta fermée
Dépêchez vous !Le studio Bonfire Studios a sortie leur jeu d'action compétitif Arkheron en bêta fermée et elle est presque terminée car elle s'achève le 26 juillet.
La Bêta Fermée apporte deux modes de jeu en 3v3 centrés sur le combat et l'expérimentation de builds : Spires et Learning Spires.
Le mode Spires est le terrain d'entraînement idéal pour affiner ses stratégies et perfectionner son style de jeu. Les joueurs rejoignent une salle d'attente, sélectionnent leur équipement puis se lancent dans des affrontements successifs. L'objectif est de grimper le plus haut possible dans la progression, jusqu'à ce qu'une défaite vienne mettre fin à la série.
Pensé pour offrir une prise en main accessible et sans pression, le mode Learning Spires propose des parties plus courtes adaptées aux nouveaux joueurs. Seul ou en équipe, les participants y affrontent des bots et découvrent pas à pas le système d'objets ainsi que les Eternals. Pour garantir une expérience équilibrée, le nombre d'ennemis s'adapte automatiquement au nombre de joueurs présents.
On remet le trailer de la bêta fermée :
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