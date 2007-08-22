Lost in Tandem, jouez-y dès maintenant

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Publié le Jeudi 23 juillet 2026 à 11:30:00 par Johanna Goncalves

 

Lost in Tandem, jouez-y dès maintenant

S’associer avec un robot défectueux ? Je ne suis pas sûre de l’idée

Développé par Tempete Studio et édité par Juicebox Studios, Lost in Tandem est un puzzle game d’aventure 2D, en coopération.
 
À travers 5 chapitres, explorez le monde post-apocalyptique dans lequel vous vous trouvez. Vous y jouez une petite fille et un robot Mech-ute. Vous devrez résoudre des énigmes, coopérer avec votre partenaire, améliorer votre compagnon, trouvez des autocollants pour le décorer, récolter des reliques du passé et découvrir l’histoire et les secrets de cet univers. 
 
Même si Lost in Tandem a été conçu pour que vous jouiez avec un ami ou votre partenaire de vie, vous pourrez le découvrir en solitaire en interchangeant le personnage que vous contrôlez.
 
Il a été entièrement réalisé à la main, en utilisant des techniques de dessin et d’animation traditionnel et sans IA générative.
 
Le jeu est disponible dès maintenant sur Steam avec une réduction de 10 % pendant une semaine, à l’occasion de sa sortie. Dès ce délai passé, il repassera au prix de 15,49 €.
 
Regardez avec nous la bande-annonce de ce jeu aux visuels époustouflants !
 

 

 
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