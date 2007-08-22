Maestro arrive en musique sur Switch 1 et 2

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Publié le Jeudi 23 juillet 2026 à 10:15:00 par Johanna Goncalves

 

Maestro arrive en musique sur Switch 1 et 2

Revisiter le classique

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Développé et édité par Double Jack, Maestro est un jeu de rythme conçu à l’origine pour être joué en VR.
 
Dans ce jeu, vous prenez le rôle du chef d’orchestre afin de diriger vos musiciens. 
Sur le podium d’un opéra parisien, vous donnez des indications à votre orchestre :
de la main droite, vous agitez votre joycon qui contrôle la baguette et de la main gauche, vous l’orienter afin de choisir la section visée et les nuances. Vous pourrez autant reprendre des œuvres telles qu’Ashes on the Fire de l’anime Attack on Titan, que des bandes originales cultes comme celle de Star Wars ou encore du Seigneur des Anneaux.
 
Mais pas de panique, vous n’avez pas besoin de connaissances musicales pour profiter du jeu. Il saura s’adapter à l’expérience de chacun. Vous y retrouverez 4 niveaux de difficulté, des classements mondiaux, des cosmétiques à débloquer, des défis pour les amateurs de jeux de rythmes,etc... Vous pourrez tous aussi bien y jouer seul qu’en groupe, chez vous sur votre écran que n’importe où, le jeu s’adapte à tous les modes d’utilisation de la console.
 
Déjà paru sur Meta Quest, PSVR2, Pico et SteamVR, en 2024, Double Jack a adapté son gameplay afin de leur rendre accessible sur Nintendo Switch 1 et 2. Il sortira donc le 17 septembre prochain sur ces consoles, avec une version physique pour la Switch 1 qui sera, elle, éditée par Microids.
 
Et on vous conseille vivement d’aller regarder son trailer ci-dessous.
 

 

 
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