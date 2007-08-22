Dernières actus
Frostrail commence sa bêta ferm...
LIFTED disponible dès maintenan...
Aquapark Tycoon débarque en acc...
Maestro arrive en musique sur Sw...
Publié le Jeudi 23 juillet 2026 à 11:15:00 par Jérémie Shao
Shoretiles arrive le 3 septembre sur Steam
Développez votre base judicieusementVOXEL Studios et l'éditeur Noovola Publishing annoncent que ShoreTiles sortira le 3 septembre 2026 sur PC via Steam. Ce titre indépendant combine placement de tuiles, gestion de ressources, construction de colonie et combats en temps réel dans un univers océanique sombre et hostile.
Le jour, les joueurs achètent des tuiles auprès d'un marchand qui rejoignent une pioche aléatoire. Il s'agit ensuite de les disposer en mer pour agrandir et façonner l'île. Fermes, colonies, remparts, camps militaires ou braseros doivent être placés avec soin : dans ShoreTiles, tout choix de placement est irréversible. Associer judicieusement les terrains et bâtiments permet de générer des pièces supplémentaires et de consolider la croissance de la colonie. Pour étendre la surface constructible et repousser le brouillard, il faudra bâtir des braseros qui révéleront reliques et mystères, tout en ouvrant de nouveaux fronts à défendre.
À la nuit tombée, des créatures redoutables appelées "les Noyés" émergent des eaux pour assaillir le phare. Pour repousser des vagues nocturnes de plus en plus intenses, la gestion des troupes offre une grande flexibilité :
- Fusion et division : Les camps militaires peuvent être combinés pour lever des armées surpuissantes ou séparés en petites unités pour couvrir plusieurs accès.
- Mobilité navale : À mesure que le territoire s'agrandit, des navires permettent d'acheminer rapidement les soldats vers les îlots voisins ou les zones littorales vulnérables.
Vous pouvez éssayer la démo sur Steam et on vous laisse découvrir le trailer :
Commentaires
Il n'existe aucun commentaire sur cette actualité
Ajouter un commentaire
Vous devez être inscrit sur le site pour poster un commentaire
Derniers Commentaires
- GTA VI : les prix qui font mal ? par guildem
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par PoulaibaskeZ
- Ouverture de GamAlive par Vincent Cordovado
- Ouverture de GamAlive par Cedric Gasperini
- Ouverture de GamAlive par Wyclef
Articles préférés
- La saison 14 de Diablo IV arrive
- Dungeons & Dragons: Forgotten Realms, la traduction française arrive
- GTA VI : les prix qui font mal ?
- (TEST) Assassin’s Creed Black Flag Resynced (PC, PS5, Xbox Series)
- (TEST) EA Sports UFC 6 (PS5, Xbox Series)
- Cat Mail CO., le courrier retardé de quelques jours
Dernières Vidéos
- Halo: Campaign Evolved est disponible en accès anticipé
- EA SPORTS FC27 avec des stars du foot pour l'édition Ultimate
- Quiet, le premier playtest commencera le 3 août
- Retrouvez EONA à la Gamescom 2026
- Akatori, on a enfin les dates de sortie
- FINAL FANTASY X | X-2 HD Remaster arrive sur Switch 2
Derniers Concours
- Concours : Gagnez Let's Sing 2026 et Vampire The Masquerade Bloodlines 2 sur PS5
- Onimusha: Way of the Sword : nouveau trailer
- Une manette Deadpool & Wolverine plutôt généreuse
- Amazon Prime Gaming : les jeux gratuits de juillet deuxième partie
- Enemy of the State : un shoot coop au pays d'Al Capone
- Concours Calendrier de l'Avent Jour 24 : Gagnez un disque dur Seagate, Call of Duty : Vanguard (PS4/PS5), le jeu Funforge Viceroy et le film MIB International 4K UHD