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Publié le Jeudi 23 juillet 2026 à 10:30:00 par Jérémie Shao
Aquapark Tycoon débarque en accès anticipé
Un peu nostalgique les tycoonsLe studio indépendant Boxelware annonce le lancement en accès anticipé d'Aquapark Tycoon aujourd'hui sur PC via Steam, au prix de 23,45 €. Cette simulation colorée propose aux joueurs de concevoir, bâtir et gérer leur propre complexe aquatique de A à Z, des premiers bassins jusqu'à l'agencement des parasols. Le développement continuera d'évoluer au fil des futures mises à jour.
Le titre met l'accent sur la créativité grâce à un éditeur de toboggans très complet et une physique réaliste simulant les vagues et la glisse. Les joueurs disposent d'un catalogue de 45 éléments incluant :
- Des bassins personnalisables (forme, profondeur, température et type d'eau).
- Des saunas sur mesure avec réglage du taux d'humidité, aménagements et programmation des séances d'aromatisation.
- 4 thématiques décoratives : Pirates, Fantastique, Tropique et Antiquité.
Côté gestion, il faudra garder un œil sur les finances, la communication, la satisfaction des visiteurs et le recrutement du personnel, tout en s'adaptant au cycle jour/nuit et aux saisons. Aquapark Tycoon intègre 18 boutiques, 13 scénarios à objectifs ainsi qu'un mode bac à sable paramétrable sur 8 biomes différents. Enfin, l'expérience propose un mode coopération en ligne pour construire à plusieurs, ainsi qu'une intégration Twitch permettant d'intégrer les spectateurs directement en tant que visiteurs dans le parc.
On vous laisse découvrir le trailer :
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