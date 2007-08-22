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Publié le Mercredi 22 juillet 2026 à 12:30:00 par Johanna Goncalves

 

(TEST) I know a spot (PC)

Toucher de l'herbe mais pas vraiment non plus

La dernière fois que j'ai fait du camping, ça remonte à... je dirais au moins 3 ans ! Et encore, c'est si l'on considère que squatter le jardin d'un de ses amis dans une tente afin de prolonger une soirée, c'est camper. Et si ce n'est pas le cas, et ben alors, je n'en ai jamais fait. 
 
Non mais vous comprenez, j'ai besoin de quelques trucs pour me sentir rassurée (je parle d'écouter de la musique hein, sinon je panique). Et puis pour cela, il faut aussi y avoir des personnes motivées autour de soi. Et je pense que pour cela mes parents ont le droit à leur petit répit, vu tout ce qu'ils sont déjà fait pour moi dans mon enfance ! Et bon, j'aime mes amis de tout mon cœur, mais ça ne seraient pas les premiers à me suivre dans cette galère-là ! Loin de là même.
 
Bref, donc quand j'ai vu passer I know a spot, je me suis dit que ce serait le meilleur moment de m'essayer à cette activité. Bon, on est d'accord, ce n'est pas complètement pareil. Dormir dans un ordinateur me parait assez compliqué. Mais j'ai toujours adoré décorer des lieux (pour vous dire pendant un temps, je voulais faire de l'architecture d'intérieur, elle est bien loin cette période).
 
Alors j'ai sauté sur l'occasion pour faire profiter mon enfant intérieur, fan d'organisation et celui qui aurait aimé essayer le VRAI camping. Et donc j'ai campé dans mon PC...

 
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