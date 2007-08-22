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Publié le Mercredi 22 juillet 2026 à 10:15:00 par Jérémie Shao
Firefighters Code Red, un simulateur de pompier
Affrontez les flammes en solo ou co-opAerosoft et le studio Chronos North dévoilent Firefighters Code Red, une simulation de pompier immersive à venir sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Plongés au cœur de plus de trente lieux d'intervention inspirés de l'Amérique du Nord, les joueurs devront faire face à des maisons en flammes, des bâtiments enfumés et des structures prêtes à s'effondrer au cours d'urgences imprévisibles où chaque seconde compte.
Le jeu mise sur un comportement dynamique du feu et des éléments environnants. La propagation des flammes de pièce en pièce, l'accumulation de fumée, la chaleur intense, les embrasements éclair et les risques chimiques ou électriques transforment chaque mission en un défi unique. Un feu de graisse punira par exemple l'usage d'un mauvais agent extincteur, tandis que certaines voies d'évacuation pourront s'effondrer sans préavis. Pour ajouter à cette imprévisibilité, des facteurs aléatoires modifient l'emplacement des victimes ou le point d'origine des incendies à chaque nouvelle tentative.
Pour faire face à ces périls, les joueurs prendront le volant de véhicules d'intervention authentiques et manieront un arsenal d'équipements réalistes, allant des lances à eau aux outils d'effraction et de recherche.
Jouable en solo, le titre prend toute sa dimension en multijoueur coopératif grâce au soutien du crossplay. L'entraide et la communication y sont primordiales : les membres de l'escouade doivent se répartir les tâches en temps réel pour forcer des accès, maîtriser les flammes, dégager des passages ou sécuriser les victimes coincées dans la fumée. Synchronisation et prise de décision rapide seront les clés pour réussir ces sauvetages sous haute pression.
On vous laisse regarder le trailer :
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