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Publié le Mercredi 22 juillet 2026 à 10:30:00 par Jérémie Shao
Call of Duty : Modern Warfare 4 dévoile les dates du NEXT et de la bêta
Call of sur Switch 2 ?Après une première présentation du mode Secteur Létal et du véhicule Aston Martin Dreadnought lors du Fanatics Fest de New York, Activision en dévoile davantage sur le lancement de Call of Duty: Modern Warfare 4. Les joueurs peuvent déjà noter plusieurs rendez-vous majeurs d'ici la fin du mois d'août.
L'événement mondial Call of Duty: NEXT se tiendra le 21 août prochain pour présenter en direct les séquences de gameplay, l'intégralité du contenu multijoueur et les ultimes détails avant le lancement des phases de test. La bêta démarrera dans la foulée selon le calendrier suivant :
- Premier week-end (Accès anticipé) : du 21 au 25 août pour les joueurs ayant précommandé le jeu sur PS5, Xbox Series X/S ou PC.
- Deuxième week-end (Bêta ouverte) : du 28 août au 1er septembre, accessible à tous les joueurs sur l'ensemble des plateformes — y compris sur Nintendo Switch 2 — sans obligation de précommande.
À noter que les précommandes sur Nintendo Switch 2 ouvriront officiellement le 26 août.
Les joueurs qui précommandent le titre avant le lancement de la Saison 5 de Black Ops 7 (le 23 juillet) débloqueront immédiatement le camouflage universel « Moonlit Pearl », ainsi qu'un accès au défi pour obtenir le revêtement « Gilded Ruin ». Un élément de collection est également mis en jeu : les 100 000 premiers joueurs à réussir ce défi recevront une version numérotée unique du camouflage « Gilded Ruin ». Ces deux éléments cosmétiques seront directement transférés dans Modern Warfare 4 dès la sortie officielle du jeu.
On vous laisse regarder le trailer du jeu :
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