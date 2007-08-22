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Publié le Mercredi 22 juillet 2026 à 10:00:00 par Jérémie Shao
Weather the Swarm, le tout premier jeu du studio Beatrate
Attention à ceux qui ont l'entomophobieLe studio indépendant italien Beatrate annonce la sortie de son tout premier jeu, Weather the Swarm, prévu sur PC via Steam au premier semestre 2027, avant d'arriver ultérieurement sur consoles. Pour marquer cette annonce, le studio accompagne sa présentation d'une toute première bande-annonce officielle dévoilant les bases de ce titre d'action.
Le jeu renouvelle les codes du run 'n' gun traditionnel en 2D en équipant le joueur d'un jetpack permanent et en proposant des environnements entièrement destructibles. La progression s'appuie sur une structure roguelike où chaque essai est unique grâce à des niveaux générés de manière procédurale. Les biomes se composent de quatre niveaux suivis d'un affrontement contre un boss planétaire, dont la défaite permet de débloquer l'accès à une nouvelle planète offrant des défis encore plus relevés.
Au fil de la partie, chaque montée de niveau permet de choisir un atout parmi trois options tirées au sort. Cette mécanique offre une grande diversité de styles de jeu, allant de stratégies risquées mais très récompensées jusqu'à des compétences axées sur la vitesse, l'infiltration ou le soutien.
Pensé aussi bien pour l'expérience solo que pour le jeu en équipe, Weather the Swarm propose un mode multijoueur jouable jusqu'à quatre personnes. En plus du jeu en local, le titre intègre la fonctionnalité Remote Play Together de Steam, permettant à quatre amis de partager la même aventure en ligne avec un seul exemplaire du jeu. Que vous préfériez braver le danger en solitaire pour affiner vos compétences ou partager vos stratégies entre amis, chaque session promet son lot d'action.
On vous laisse découvrir la bande-annonce :
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