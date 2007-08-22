Dive or Die, plongez dans les profondeurs du jeu dès maintenant

Publié le Mercredi 22 juillet 2026 à 09:45:00 par Johanna Goncalves

Survivre maintenant ou plus tard

Développé par le studio Drop Rate et édité par Dear Villagers, tout deux français, Dive or Die: Children of Rain est un roguelite sous-marin.

Le monde est noyé après des années de « Pluie Noire ». Le peu de survivants s’est regroupé sur la terre ferme et s’organise pour récupérer des ressources dans les profondeurs, mais aussi les idoles sacrées cachées dans les bas-fonds du « Bassin des Abysses ». Le faiseur de Pluie leur a accordé 40 jours pour cela et dès le délai passé, il lancera le Déluge final. Alors un choix s’offre à eux : pousser les expéditions plus loin pour amasser des ressources, améliorer leurs équipements et se donner plus de chances de réussir, ou être des plus prudents et sécuritaires pour survivre sur le moment et économisez entre autres, leur oxygène afin de replonger une autre fois. D’autant que les eaux ne sont pas sans risques, elles sont peuplées de créatures qui n’hésiteront pas à les attaquer.

Le jeu est disponible dès maintenant sur Steam et l’Epic Games Store. Il est actuellement à -20 % pour les 2 prochaines semaines et repassera à son prix définitif de 17,99 € après cela.

Vous allez frissonner devant sa bande-annonce de lancement !